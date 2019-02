Macron: eljött az idő, hogy a britek döntsenek

"A szerződést nem lehet újratárgyalni, de ha briteknek több időre van szükségük, meg tudjuk vizsgálni a halasztási kérelmet, ha azt igazolják a britek újabb döntései" - fogalmazott a francia elnök Angela Merkel német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján a francia elnöki hivatalban. "Ahogy Michel Barnier (uniós főtárgyaló) is mondta, nincs több időnk, amire most mindannyiunknak szüksége van, az egy döntés" - tette hozzá, jelezve, hogy Franciaország és Németország egységes a kérdést illetően.

"Eljött az idő, hogy a britek döntsenek és azt megosszák velünk is, ahogy azt illik partnerek, barátok és szövetségesek között, az egyértelmű víziót, egy közös tervet a jövőről" - hangsúlyozta a francia elnök.

Angela Merkel is megerősítette, hogy amennyiben "Nagy-Britanniának több időre van szüksége, természetes, hogy nem fogjuk (a kérést) elutasítani".

Theresa May brit miniszterelnök kedden megerősítette azt a korábbi ígéretét, hogy a kormány legkésőbb március 12-éig ismét a ház elé terjeszti érdemi szavazásra az EU-val novemberben elért, ám a parlament által januárban példátlan többséggel elutasított Brexit-megállapodást. Hozzátette új elemként azt is, hogy ha a megállapodást a ház a március 12-éig esedékes következő szavazáson is elveti, a kormány március 13-áig azt a kérdést terjeszti elő szavazásra, hogy a parlament hozzájárul-e a megállapodás nélküli kilépéshez.

May hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság csak akkor távozhat a Brexit március 29-i határnapján az EU-ból a kilépési feltételrendszert tartalmazó megállapodás nélkül, ha a parlament ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

A brit miniszterelnök szerint ha a ház márciusban is elveti az Európai Unióval novemberben elért Brexit-megállapodást, de nem járul hozzá a megállapodás nélküli Brexithez sem, a kormány március 14-éig azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament kívánja-e a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye által meghatározott kilépési határidő "rövid, korlátozott" meghosszabbítását.

Michel Barnier szerda délelőtt a France Info hírrádióban kijelentette, hogy abban az esetben lehetséges a halaszatás, ha London megindokolja, hogy pontosan miért van szükség további időre.

Franciaország és Németország vezetője munkaebéden egyeztet egymással az uniós állam- és kormányfők március 21-22-i találkozója előtt a Brexitről, az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatokról és a két ország védelmi együttműködéséről.

Angela Merkel és Emmnauel Macron is azt hangsúlyozta a találkozó előtt, hogy a francia-német együttműködés elengedhetetlen az Európai Unió továbblépéséhez. Ezek közül a legfontosabbnak Emmanuel Macron a védelmi együttműködést nevezte.

"Csak akkor hallják meg a hangunkat a világban ha közösen tudunk fellépni. Közös válaszokat kell adni a geopolitikai kérdésekre, a migrációs problémára, a digitalizálás és a klímaváltozás okozta kihívásokra" - mondta Angela Merkel.

(MTI)