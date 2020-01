Madárinfluenza miatt karantén alá került a bojnicei állatkert!

Jelenleg folyamatban van az állatok izolálása, amennyiben viszont a fertőzés terjedésnek indul, radikális megoldás következhet.

A bojnicei állatkertet pénteken este megelőzési céllal zárták be, mivel elpusztult két kacsa. A boncolás során merült fel a madárinfluenza gyanúja, ami mostanra be is igazolódott.

Bíreš közlése szerint karantént rendeltek el, és elkülönítik az állatokat. Ez a fenntartó feladata, az állatkert pedig egyelőre zárva marad.

Az üggyel a regionális állategészségügy foglalkozik, pillanatnyilag úgy tűnik, a fertőzést vándormadarak hozhatták be az állatkertbe, kacsák, ludak vagy hattyúk. Bíreš úgy látja, az állatkert fenntartója nem biztosította a körülményeket ahhoz, hogy a benti állatok ne érintkezzenek a szabadon élő madarakkal.

Amennyiben terjedni kezd a megbetegedés, el kell altatniuk az érintett állatokat, köztük nagyon különleges madarakat is.

Az állatkert már jelezte is a Facebook-oldalán, hogy mától visszavonásig zárva tartanak:

