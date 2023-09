Madeira - az örök tavasz szigete Lindával (VIDEÓ)

Madeira a világ egyik legvarázslatosabb szigete, ami sokak számára ismerős lehet Cristiano Ronaldo miatt is, hiszen a híres labdarúgó ennek a szigetnek a szülöttje.

Kajli Bettencourt Linda közel 10 éve él Madeirán, ahol a tömegturizmust elkerülve olyan privát túrákat szervez, amelyek teljes mértékben a nyaralók igényeit szolgálják. Ennek kapcsán találtam rá én is, létrehozott egy magyar Facebook-csoportot azoknak, akik Madeirát szeretnék felfedezni, de nem tudják, hogyan is vágjanak bele. Az örök tavasz szigete egy olyan utazási célpont, amit a tömegturizmus egyelőre megkímélt. Híres a csodaszép növényzetéről, túraútvonalairól, a fekete homokos partról, valamint a lávamedencékről is egyaránt.

(Bokros Bia)