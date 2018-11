MAFFIA: Ki pisál széllel szemben, Horváth vagy Kádár?

Horváth Lehel volt az, aki 2016-ban életét féltve úgy döntött, felkeresi a rendőrséget, és vádalku ellenében kitálal a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia által 2001 és 2010 között elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekről, gyilkosságokról. Horváth már csak azért is tudott ezekről sokat, mert bizonyos gyilkosságok az ő csótfai (Dunaszerdahelyi járás) birtokán történtek, melyek áldozatait rendszerint ő temette el egy markológéppel.

Az egykor Sátor Lajos köré szerveződő bűnszervezet tagjait 2016 májusában vette őrizetbe a rendőrség, és Horváthot majdnem két éven keresztül védett tanúként kezelték. 2018 márciusában azonban fordult a kocka, felesége bántalmazása miatt előzetes letartóztatásba helyezték – fiával együtt –, ráadásul az ügyet később gyilkossági kísérletre minősítették át a hatóságok. Ezzel a csótfai férfi elbukta a vádalkut, minek következtében a maffiagyilkosságok kapcsán már nem tanúként, hanem gyanúsítottként kezelik. Az ellene felhozott vádakat azonban külön eljárásban fogja tárgyalni a bíróság, de ott vádemelés még nem történt, így Horváth most tanúként fejezte be vallomástételét – amely szeptemberben a bírói szenátus elnökének hirtelen megbetegedése miatt félbeszakadt.

Horváth Lehel a Specializált Büntetőbíróság november 20-i tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

A tanú símaszkot viselő börtönőrök kíséretében érkezett a tárgyalóterembe, és szemmel láthatóan nem volt túl jó állapotban. Mielőtt kihallgatása elkezdődött, ragaszkodott hozzá, hogy jegyzőkönyvezzék: rosszul van. Ennek oka az volt, hogy reggel, mielőtt a börtönből – ahol előzetes letartóztatását tölti – átszállították a besztercebányai tárgyalásra, az őrök letakarták a szemét, és zajvédőt raktak a fülére, hogy az egyórás autóút során ne lásson és ne halljon semmit.

„Fekete szemüveget és fülhallgatót adtak rám a kocsiban, pedig ez ellen már az előző alkalommal is panaszt emelt az ügyvédem. Akkor azt a választ kaptam, hogy nem is adták rám ezeket az eszközöket... Amúgy is egészségügyi problémáim vannak, és egy órán keresztül rettenetes így utazni, szédülök és hányingerem van. Az állapotom ellenére vallomást akarok tenni, de kérem, hogy ezt jegyzőkönyvezzék”