Maffiagyilkosságokkal vádolják a szlovák bokszbajnokot!

Ehhez képest Rudolf Dydi néhány éve még elismert sportoló, bokszoló volt. A legnagyobb sikere egy Európa-bajnoki bronzérem, de idehaza többszörös bajnok volt.

A ciprusi média Miroslav Balažovjechként említi, aki bekapcsolódott a helyi alvilág két csoportja közti háborúba. Őt konkrétan két maffiagyilkosság végrehajtásával vádolják.

A portál szerint Dydi ellen három európai elfogatóparancsot is kiadtak már, túlnyomórészt olyan bűncselekmények alapos gyanújával, mint a zsarolás, illegális fegyverkezés, rablás, hamis vád és az igazságszolgáltatás akadályozása.

Az elsőt még 2014-ben, ekkor gyanúsították meg zsarolással és jármű eltulajdonításával, ő viszont fogta a családját és lelépett.

2018-ban lövések rázták meg az egyik ciprusi várost, egy Porsche Cayenne-re nyitottak tüzet egy motorról. A kocsiban ülő vállalkozó túlélte a támadást, ám a média ezt alvilági figyelmeztetésként értékelte.

Akkoriban hozta nyilvánosságra a rendőrség egy bizonyos Miroslav Balažovjech fotóját - írja a Topky.sk, a médiában pedig megjelent Dydié is, aki ellen ekkor már négy éve volt érvényben az elfogatóparancs.

A friss hírek szerint Dydit egy bűntársával együtt 2018 decemberében csukták Ciprus török részén, ahová illegálisan lépett be. Az egykori bokszolót viszont most már a görög részen tartják fogva, és meggyanúsították egy 2017 és 2018 novemberében elkövetett gyilkossággal is, ő maga viszont tagad.

Emellett egy helyi, Glykas nevű figurára a háza előtt adtak le öt lövést, ebből négy el is találta, az ötödik pedig a kezében lévő notebookot. Glykas ugyancsak túlélte a támadást, majd még személyleírást is tudott adni a lövészről. Idén január végén azonosította támadójaként Dydit.

(Topky.sk)