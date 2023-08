A maffiaper szünetel, Horváth Lehel gyógyul, Kádár Krisztián könyvet ír

Horváth Lehel február óta zajló megismételt büntetőperének még csak kilenc tárgyalási napja volt, de augusztus 10-én már harmadszor riasztottak hozzá mentőt a Specializált Büntetőbíróság épületébe, mert rosszul érezte magát. Az előzetes letartóztatásban lévő Horváth először áprilisban, majd májusban távozott rabszállító helyett mentőautóval a bíróságról, most azonban az őt elláttó mentősök nem látták szükségét annak, hogy kórházba vigyék őt. A vádlott azonban végül mégis elérte, hogy az eljárás addig ne folytatódjon, amíg nem diagnosztizálják minden egészségügyi panaszát.

Kádár Krisztián a Specializált Büntetőbíróságon 2023. augusztus 10-én - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

• Horváth Lehelt öt gyilkossággal, a dunaszerdahelyi maffia támogatásával, és egy 45 millió koronás (1,5 millió euró) lopással vádolja a Specializált Büntetőbíróság.

• Horváth volt az, aki 2016-ban együttműködő gyanúsítottként segített a hatóságoknak rács mögé juttatni az egykori dunaszerdahelyi maffia számos tagját, ám 2018-ban egy családon belüli bűnügy miatt elbukta a vádalkuját.

• Az (ex)felesége ellen elkövetett gyilkossági kísérlet vádja alól végül őt és fiát is jogerősen és végérvényesen felmentették, viszont a többi bűncselekmény miatt 2021-ben első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.

• A Legfelsőbb Bíróság 2022 szeptemberében végül megsemmisítette ezt az ítéletet, és újratárgyalást rendelt el az ügyben. A fellebviteli szerv többek között vitatta, hogy Horváth minden vádpontban bűnös volna, illetve sérelmezte azt, hogy az első fokú bíróság nem kezelte enyhítő körülményként a vádlott korábbi együttműködését a hatóságokkal. Az ügy újratárgyalása idén februárban vette kezdetét, és azóta is tart.

Hiába várt csütörtök (augusztus 10.) reggel a dunaszerdahelyi maffia egykori vezető tagja, a 25 éves szabadságvesztését töltő Kádár Krisztián arra, hogy tanúként vallomást tehessen Horváth Lehel büntetőperén, a vádlott ugyanis nem érkezett meg időben a reggel nyolcra kiírt tárgyalásra. Mint később kiderült, reggel a börtönorvosnál tett látogatást, mivel visszatérő egészségügyi panaszai miatt a bíróság előírta, hogy minden tárgyalás előtt kivizsgáláson vegyen részt. Az orvos ki is állított egy igazolást, miszerint a vádlott alkalmas a tárgyaláson való részvételre, majd a készenlétben álló rabszállító el is indult Horváthtal a pozsonyi börtönből a bazini Specializált Büntetőbíróságra.

A bíróságra vezető 20-30 perces úton azonban komplikációk adódtak: Horváth Lehel súlyos rosszullétre panaszkodott, amiből kifolyólag az őt felügyelő börtönőrök már útközben mentőt riasztottak hozzá. Nem sokkal azután, hogy a rabszállító megérkezett a bíróságra, a mentő is leparkolt az intézmény elé, és személyzete a bíróság épületében tartózkodó Horváth felé vette az irányt.

Ekkor kétórás várakozás vette kezdetét, ám végül a mentők - a vádlott nélkül - távoztak, és az ő helyszíni jelentésük szerint sem volt szükség Horváth kórházi kivizsgálására és ellátására.

Szimulál vagy tényleg nagyon beteg?

A tárgyalóterembe a börtönőrök bevezették a tanúként beidézett Kádár Krisztiánt, majd a vádlottak padjához kísérték a vádlott Horváth Lehelt is. Azonban még mielőtt a tanúkihallgatás elkezdődött volna, Horváth szót kért, és mint az összes eddigi tárgyalásán, most is azt jelezte: nincs olyan egészségügyi állapotban, hogy koncentrálni tudjon az eljárásra.

"Kilenc hónapja várom, hogy a gerincproblémáimat orvosolják, ebből kifolyólag nagy fájdalmaim vannak ülés közben. Tovább folytatódnak a vérnyomásproblémáim és más egészségügyi problémáim is. (...) Újra arra kérem a bíróságot, hogy halassza el ezeket a tárgyalásokat addig, míg nem gyógyítják meg a gerincfájdalmaimat"

- szólalt fel Horváth. A vádat képviselő ügyész, Bohdan Čeľovský az elhangzottakra reagálva kijelentette: Horváth állítólagos rosszulléteit obstrukciónak, vagyis az eljárás akadályozásának tartja.

"Amikor valamilyen bizonyíték bizonyításra kerülne sor a bírósági tárgyalásokon, mindig hirtelen leromlik a vádlott állítólagos egészségügyi állapota"

- jegyezte meg Horváth ügye kapcsán Speciális Ügyészség ügyésze.

Horváth Lehelt a Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermébe vezetik 2023. augusztus 10-én (Fotó: Paraméter)

Az ügyész vélekedésével szemben Horváth ügyvédje, Peter Schmidl megalapozottnak érezte védence panaszait, melyeket elmondása szerint hónapok óta nem kezelnek megfelelő módon.

"Fájdalmai vannak, nagyon sok gyógyszert szed. Objektív módon kijelenthető, hogy egészségügyi problémái vannak. Valakinek érdekében áll, hogy ilyen állapotban maradjon, és ne legyen képes védekezni a bíróságon?"

- tette fel a kérdést a nyugdíjaskorú Schmidl, aki hosszú ügyvédi praxisa során a szlovák alvilág legismertebb alakjait (Adamčo, Černák, Jegorov, Borženský, Karol Mello...) képviselte, és ezekben az ügyekben - saját bevallása szerint is - rendre az eljárásbeli hibákat, a nyomozók botlásait kereste, így próbálta védencei javára fordítani a helyzetet. Az ügyvéd javasolta: küldjék át Horváthot a trencséni rabkórházba, kapjon meg ott minden olyan kivizsgálást és ellátást, amire szüksége van. Schmidl ezen a ponton hozzátette: a rabkórházban akár azt is megállapíthatják, hogy Horváth szimulál, de legalább tisztán láthatnak majd a felek és zavartalanul folytatódhat az eljárás.

Orvosszakértő fogja megvizsgálni

A Pamela Záleská vezette bírósági szenátus rövid mérlegelés után arra jutott, hogy a büntetőper csak akkor folytatódhat, ha szakértő tesz pontot Horváth folyamatos panaszainak végére, amelyek jelenleg akadályozzák az eljárást.

"A bíróság arra a döntésre jutott, hogy orvosszakértőt bíz meg a vádlott egészségügyi állapotának komplex felmérése céljából. Amennyiben a szakértői vélemény nem igazolja majd a vádlott szubjektív meglátásait és panaszait, akkor az egész időszak, amely alatt a vádlott akadályozta az eljárás folytatását, nem számít majd bele az előzetes letartóztatásának idejébe. Ugyanakkor azt már csak a szakértői vélemény elkészülte után lehet majd véglegesen és törvényes módon kijelenteni, hogy a vádlott részt tud-e venni a tárgyalásokon, koncentrálni tud-e a bizonyításra, és élni tud-e a védelemhez fűződő jogával"

- szögezte le a bírónő. Ebből kifolyólag Horváth Lehel összes augusztusra kitűzött tárgyalását (összesen öt napról van szó) elnapolták, és az eljárás leghamarabb szeptemberben folytatódhat.

Horváth Lehel a vádlottak padján (Fotó: Paraméter)

Horváth egyébként még legfeljebb másfél évet tölthet vizsgálati fogságban, a szlovák törvények ugyanis öt évben maximalizálják azt az időtartamot, amíg egy gyanúsítottat vagy vádlottat előzetes letartóztatásban lehet tartani. A maffiaügyekből kifolyólag Horváth Lehel 2020. április 16. óta van előzetesben, tehát ha 2025 áprilisáig nem ítélik el, akkor utána már szabadlábon védekezhet. A bíróság ezt a határidőt tolhatná majd ki pár hónappal, ha bebizonyosodna, hogy Horváth csak időhúzás céljából panaszkodott egészségügyi állapotára.

Kádár potyára jött, de amúgy épp könyvet ír

Hiába vezették be a börtönőrök az ülésterembe a csütörtökre beidézett tanút, Kádár Krisztiánt, a bírósági hercehurcát követően kihallgatás nélkül szállították őt vissza a fegyházba, ahol 25 éves szabadságvesztését tölti. Horváth ügyében azért fontos a tanúvallomása, mert legalább két gyilkosságban együtt vettek részt: Reisz Andor 2006-os bestiális meggyilkolását Kádár szervezte meg, a maffiafőnök Sátor Lajos likvidálását pedig a vád szerint Kádár rendelte meg Horváthnál.

Kádár Krisztiánt 2019-ben már el is ítélték az említett bűncselekmények miatt, ám mostanában perújítási kérelmekkel próbálkozik a bíróságokon. Első ilyen indítványát a Specializált Büntetőbíróság idén júniusban utasította vissza, ám a közeljövőben a Legfelsőbb Bíróság fogja erről kimondani a végső, döntő szót.

Börtönőrök bevetési alakulata lepte el a tárgyalótermet - középen kék rabruhában Kádár Krisztián áll a tanúk padjánál (Fotó: Paraméter)

Kádár kapcsán aktuális érdekesség, hogy a börtönből felvette a kapcsolatot a magyarországi Tasnádi Péterrel, akit a 90-es évekbeli magyar alvilág egyik központi figurájának, "keresztapájának" tartanak. A hírt maga Tasnádi Péter közölte július végén saját YouTube-csatornáján. A vonatkozó videóban Tasnádi elárulta:

Kádár Krisztián könyvet ír saját életéről, valamint a Sátor-féle maffiában betöltött szerepéről, és az irodalmi alkotás magyarországi kiadásában Tasnádi lesz majd a segítségére.

Tasnádi hozzátette, hogy már szerződést is kötött Kádár Krisztiánnal a könyv kiadásával kapcsolatban. Az alvilági figura, aki több részletben majdnem 15 évet töltött elítéltként magyarországi börtönökben, arról is szót ejtett, hogy Kádár könyvének kiadása majd valamikor 2024 folyamán lesz aktuális.

Pár nappal a videó közzététele után azonban valami gond akadhatott Kádár és Tasnádi között, mivel utóbbi végül elérhetetlenné tette nyilvános csatornáján a szóban forgó videót, majd a Kádárra vonatkozó részt teljesen kivágva töltötte fel újra a YouTube-ra az ominózus anyagot.

Kádár Krisztián a Specializált Büntetőbíróságon 2023. augusztus 10-én (Fotók: Paraméter)

Amennyiben a Horváth Lehel egészségügyi állapotát érintő orvosszakértői jelentés egy hónapon belül elkészül, a vádlott legközelebbi tárgyalására szeptember 12-én kerülhet sor. Kádár pedig addigis elkezdheti papírra vetni az erőszakkal, lopással, csalással és gyilkosságokkal tarkított életpályáját.

(Barak Dávid)