„Maga más bolygóról érkezett?” – sok a kérdőjel Kollár dunaszerdahelyi járásbeli kastélyának felújítása körül

Egyelőre nem tudni, hogy mennyibe fáj a parlament elnökének a dunaszerdahelyi járásbeli kastély felújítása.

Fotó: TASR - archív

Az utóbbi napokban Boris Kollár annak kapcsán került címlapokra, hogy maga is elismerte, fizikailag bántalmazta egykori élettársát, Barbora Richterovát, szerinte ugyanis a nő veszélyeztette a közös kisfiukat. Viszont nemcsak Kollár magánélete, hanem pénzügyei is népszerű témának számít, és gyakran bírálatokba ütközik.

A parlament elnöke a vagyonnyilatkozatában csak a köztisztviselői fizetését tünteti fel, 6,5 ezer eurót havonta, ezért felmerül a kérdés, hogy miből finanszírozza a lukratív ingatlanok felújítását, amelyek a tulajdonában állnak – írja a Hospodárske noviny.

Kollár 2001-ben a Dexon nevű cégén keresztül vásárolta meg a dunaszerdahelyi járásbeli Nemesgombán található kastélyokat. A kis és nagy kastélyért a lap szerint összesen 10 millió koronát (megközelítőleg 330 ezer eurót) fizetett. Azóta eltelt több mint 20 év, a felújítási munkálatok pedig várattak magukra.

Két évvel ezelőtt belevágtak a tető felújításába, de továbbra is csak a kastély, valamint az alatta lévő telek szerepel Boris Kollár, pontosabban a cége nevén, a körülötte lévő terület a kataszteri adatok szerint továbbra is állami tulajdonban van. A 40 hektárnyi alapterületű park ugyanis természetvédelmileg a negyedik védelmi fokozatban található, és a törvény szerint tilos a negyedik védelmi fokozatba tartozó állami vagyont másra átruházni. Nem meglepő tehát, hogy Kollár egyszer sem járt sikerrel, amikor a megvásárlását indítványozta, és korábban éppen ezzel magyarázta, hogy még nem vágott bele a felújítási munkálatokba.

Mindkét kastély állapotának ellenőrzése a műemlékvédők feladata, akik már korábban megbírságolták emiatt a tulajdonost. Elsősorban a tető állapotát kifogásolták.

A lap megkérdezte Kollártól, hogy miből akarja a kastélyok felújítását fedezni, amire meglehetősen indulatosan válaszolt: „Maga más bolygóról érkezett?” – vágta oda, majd hozzátette, nézzék meg a Plus 7 Dní hetilapot, ahol korábban a tető felújításáról írtak. A lap akkor azt írta, hogy a helyi kocsmában azt pletykálják, Kollár saját magának szépítteti a kastélyt, ráadásul arról is szólt a kocsmai fáma, hogy a Sme rodina elnöke öt ágyat rendelt 58 ezer euróért. Annak kapcsán is megjelentek találgatások, hogy egy nagyszabású lovasfarmot tervez kiépíteni Gombán.

Kollár úgy folytatta, nem újíttatja fel az egész kastélyt, a munkálatokat pedig a Donovaly-n működő cége és a rádiói bevételéből fedezi, a pontos összeget azonban nem volt hajlandó elárulni.



(parameter)