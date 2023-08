"A magánszektor végzi el az állam munkáját" - a Metrans a halálos dunaszerdahelyi motorbalesetről

Július 20-án egy 37 éves motoros vesztette életét a 63-as főút és a Pódafai út kereszteződésében, Dunaszerdahely határában, a Metrans vállalat telephelye mellett. Ott, ahol évek óta ígérik az illetékes szervek a körforgalmat. Ez ügyben nemcsak a dunaszerdahelyi polgármester, de a Metrans vállalat is az állami szerveket hibáztatja.

Hájos Zoltán polgármester múlt pénteken reagált a csütörtöki tragikus balesetre, és ebben tulajdonképpen megismételte, amit már tavaly ősszel is közölt, hogy amikor szembesültek a kereszteződésben történt súlyos balesetekkel, "a város igyekezett a problémára az állam figyelmét felhívni, hiszen elkerülhetők lehettek volna a tragédiák". Beszámolt egy 2011-es és egy 2016-os tanácskozásról is, melyeken a Szlovák Útigazgatóság munkatársai is részt vettek, érdemi előrelépés viszont az ügyben nem történt. Hozzátette, időközben elkészült két terv is, melyekben a város partnere a Metrans vállalat volt.

Kiss Péter, a vállalat vezérigazgatója érdeklődésünkre elmondta, cégük már 2006-ban, majd 2011-ben is sikertelenül próbálkozott az állami szerveknél lendíteni az ügyön, 2018-ban, harmadik próbálkozásra viszont sikerült megegyezniük a Szlovák Útigazgatósággal.

„A társaság vezetésével kötött egyezség nyomán ismét amellett döntöttünk, hogy hozzájárulunk a I/63-as és III/1394-es utak kereszteződésének átépítéséhez, tehát harmadszor fogtunk neki a kereszteződés projektjének elkészítésébe. A Metrans vállalat az elvi építkezési engedélyezési eljáráshoz (územné konanie) szükséges projektdokumentáció elkészítését vállalta magára, beleértve a projekt megtárgyalását az egyes hivatalokban, illetve a szükséges álláspontok biztosítását”

– fogalmazott. Hozzátette, a projektdokumentáció részét képezik különböző közlekedésügyi, illetve mérnöki felmérések és tanulmányok, vagy épp a terület vagyonjogi rendezéséhez szükséges dokumentáció.

„Nagyon sajnáljuk, hogy az illetékes szervek részéről máig nem történt olyan lépés, amellyel aktívan hozzájárultak volna a kereszteződés helyzetének megoldásához. A magánszektor tulajdonképpen az állam, illetve szerveinek munkáját végzi el” – jelentette ki Kiss Péter, aki nagyra becsüli, ahogy az eddigiekben segítette a folyamatot Hájos Zoltán dunaszerdahelyi, illetve Csóka Sándor pódafai polgármester, rajtuk kívül pedig Nagyszombat megyével is tárgyalásokat folytattak az ügyben.

„Sajnos arra van szükség, hogy akik ezt e leginkább befolyásolni tudják, tehát a szlovák útkezelők úgy álljanak hozzá, hogy akarják ezt a projektet. Rendkívüli módon sajnáljuk, hogy újabb halálos áldozatot követelt ez a kereszteződés, minden baleset kitörölhetetlen nyomot hagy az ember életében” – jegyezte meg.

Az ügyben kikértük a Szlovák Útigazgatóság reakcióját is, de máig nem kaptuk meg. 2019 tavaszán érdeklődtünk utoljára náluk ezzel kapcsolatban, amikor épp ramaty állapotban volt a kereszteződés Dunaszerdahely felőli egyik sarka, amelyen rendszerint a kamionok kanyarodnak a főútra. A vállalat akkori szóvivője azt üzente, hogy a kátyúkért a megyei közútkezelő a felelős, mivel a Pódafai út végéről van szó, megerősítette viszont, hogy az állami közútkezelő körforgalmat tervez ebbe a csomópontba. Ennél többet nem osztott meg velünk.

(SzT)