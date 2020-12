Magasan tesz az intézkedésekre egy szlovákiai bár – a vendégeknek nem kell szájmaszkot viselniük és bent is ehetnek, ihatnak

Amíg a legtöbb szlovákiai vendéglátóipari egység betartja a szigorú járványügyi intézkedéseket, addig Eperjesen van egy bár, amelynek tulajdonosai magasról tesznek rájuk.

Fotó: TV JOJ

Jaroslav Maleš, a bár tulajdonosa a TV JOJ-nak elmondta, hogy bár magas bírságokkal fenyegették őket, mégsem zárják be a helyet, ugyanis ez az egyetlen bevételi forrásuk. A bárban nem kell betartani semmilyen korlátozást, erre pedig a bejáratnál is figyelmeztetnek. A vendégeknek nem kell szájmaszkot viselniük és bent is fogyaszthatnak ételt, italt.

„Ha az emberek zsúfolva lehetnek a buszokban, templomokban, mozikban, akkor itt biztosan senki sem fertőződhet meg“ – véli így Silvia Malešová, a hely főnöke, Jaroslav Maleš pedig hozzátette: ez a provokáció egy enyhébb formája.

Jana Ligdayová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az elmúlt időben már több bejelentést is ellenőriztek a bárral kapcsolatban. A kialakult helyzetet az eperjesi Regionális Közegészségügyi Hivatal is vizsgálja.

A járványügyi intézkedések megszegéséért a fizikai személyeket 1659, a jogi személyeket viszont akár 20 ezer euróra is megbírságolhatják. Malešová elmondása szerint egyelőre semmilyen bírságot nem kaptak.



(noviny.sk)