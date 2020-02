Magasról nagyon magasra emelte a járvány globális veszélyének szintjét a WHO

Tedrosz Adamon Gebrejeszusz szerint aggasztó a megbetegedések és az érintett országok számának növekedése. Péntekig az új koronavírus több mint 83 ezer embert fertőzött meg, és Ázsia, Európa, Amerika után megjelent Afrikában is és immár csaknem hatvan országot érint.

Michael Ryan, a WHO sürgősségi programjainak igazgatója újságíró Kína példájára hivatkozva újságírók előtt kijelentette, hogy korlátozó intézkedésekkel határozottan meg lehet állítani a járványt.

Harminc-negyven magyar utas tartózkodik a koronavírus gyanúja miatt Mexikóban vesztegzár alá helyezett turistahajón

- mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. Közölte: a kormány két családdal közvetlen kapcsolatban áll. A Meraviglia nevű hajó csütörtökön kötött ki a mexikói Cozumel-szigeten, fedélzetén mintegy 6000 emberrel.

Huszonegyre emelkedett a halottak és nyolcszázhuszonegyre a fertőzöttek száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében

- közölte Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője péntek esti tájékoztatóján.

Angelo Borrelli elmondta, hogy a fertőzöttek közül 412 személy pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztre, de tünet nélküli vagy enyhe tüneteket mutat.

A kórházban kezeltek között 64-en vannak intenzív osztályon. A halottak jelentős többsége jóval nyolcvan év fölötti, és más betegség miatt is kezelt személy volt. A polgári védelmi hatóság péntektől naponta egyszer közli a hivatalos adatokat a félelemkeltés fokozásának elkerülésére.

Lombardia jóléti tanácsosa, Giulio Gallera bejelentette, hogy hétfőtől a tervek szerint ismét látogatható lesz az eddig lezárt milánói dóm, misét azonban továbbra sem mutatnak be. Az észak-olaszországi térségekben az oktatás újraindítását is mérlegelik. Gallera hozzátette, hogy a vesztegzár alatti térségben is enyhíthetik az óvintézkedéseket, ha a hét végére a fertőzöttek száma visszaesik.

Kisebb csoportokban kezdtek távozni a vendégek abból a tenerifei szállodakomplexumból pénteken, ahol karantént rendeltek el négy napja, miután az egyik olasz turistánál kimutatták a koronavírus-fertőzést. A távozó vendégek tünetmentesek, de egészségi állapotuk alakulását figyelemmel kell kísérni. A szállodában maradóknak sincsenek tüneteik, ezért a külföldi állampolgárok esetében a szigetek kormánya már felvette a kapcsolatot az érintett konzulátusokkal annak érdekében, hogy megszervezzék esetleges hazaszállításukat. A négycsillagos tengerparti hotelben öt magyar, egy idős pár és egy háromfős, kisgyerekes család is tartózkodik.

Rendkívüli állapotot hirdettek ki pénteken az ötmillió lakosú Hokkaidó japán prefektúrában, ahol a legtöbb fertőzéses eset van a koronavírus-járványban.

Pénteken Japánban a Jokohamában karantén alá helyezett óceánjáró újabb fertőzött utasa halt meg, ő a járvány első brit nemzetiségű áldozata.

Irán - amely a járvány egyik kisebb gócpontja lett Kína után - bejelentette pénteken, hogy a koronavírus halálos áldozatainak száma 34-re nőtt az országban, a betegek száma pedig 388-ra. Az országban szombattól kezdődően három napra szintén bezárják az iskolákat a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak miatt - jelentette be az iráni egészségügyi miniszter az állami televízióban. Az iráni parlament újabb rendelkezésig nem ülésezik.

Új-Zéland azt jelentette be, hogy a szigetországban is találtak egy koronavírusos beteget, aki nemrég tért vissza Iránból. Nigéria, Azerbajdzsán is bejelentette, hogy van egy-egy beteg az országban, és a vírus megjelent Észak-Írországban is. Thaiföld viszont már a 41. fertőzöttet jelentette be pénteken, Tajvan a harmincnegyediket, Bahrein pedig a harminchatodikat.

Az Egyesült Államokban intenzíven vizsgálják a kórokozó túlélési és fertőzőképességének időtartamát különféle felületeken - erről számolt be a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója csütörtökön a kongresszusban. Robert Redfield elmondta, hogy réz- és acélfelületen a vírus mintegy két órán át életképes, de egyelőre nem tudni, hogy más felületeken, például műanyagon vagy kartonpapíron mennyi ideig marad életben. Redfield szavai szerint ezeken hosszabb az időtartam. Az igazgató úgy véli, hogy inkább felületek érintésével terjed a kór, mint levegő közvetítése révén.



(MTI)