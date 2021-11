A Magyar Fórum: jövőkép

Beszélgetés Simon Zsolttal, a Magyar Fórum elnökével.

Elnök úr, lassan tisztul a szlovákiai magyar politikai paletta, ebben az állapotában hogyan jellemezné a politikai reprezentációt?

Nos van a Magyar Fórum, ahol magyarságunkat bátran vállalva, ha lassan is, de dolgozunk a magyarok és régiónk lakosainak érdekképviseletéért. És van az MKP és a HÍD megszűnése után létrejött Szövetség, amely multietnikai alapon igyekszik politizálni. Azok az elképzelések, hogy egy-egy szlovák pártban van magyar politikus, az nem egy erőteljes megoldás, ezért ezt nem is lehet igazi képviseletnek titulálni.

Milyen a Magyar Fórum jövőképe?

Mi egy szólásszabadságos demokratikus jogállamot, emberi jogokkal és önrendelkezési lehetőségekkel rendelkező országot tartunk a szemünk előtt, ami a demokratikus Nyugat-Európa és általában Európa szövetségese. Fontos számunkra megőrizni az EU tagságunkat, mert ez a tagság és ezen belül is a schengeni övezetben való részvétel teremtették meg azt, hogy a határ például Szlovákia és az anyaország között szabadon átjárható. Persze most úgy tűnhet, ezen semmi sem tud változtatni, de ez változhatna is akár. Hiszen mikor Nagy-Britanniában a ellenséget keresve Brüsszel gonoszságát (az EU rosszaságát) kezdték megnevezni egyes politikusok, senki sem gondolta, hogy ez Nagy-Britannia kilépéséhez fog vezetni. De megtörtént. Ennek eredményeképp komplikáltabb a munkavállalás, a szabad utazás az EU tagországok és Nagy-Britannia között. No mármost a Magyar Fórum viszont szeretné, hogy Szlovákia és Magyarország is az EU tagországai maradjanak, és a munkavállalás, szabad közlekedés és minden eddig megszerzett pozitívum számunkra megmaradjon. Az EU tagsággal jár a demokrácia és az az értékrend is amit mi magunkénak érzünk.

Kizárólag az EU-tagság az, ami a jövőnket megjeleníti?

Természetesen ez csak egy geopolitikai alapkeretet biztosít, amely a jövő szempontjából alapvető. Ezen túl Szlovákiában egy olyan életkörnyezetet szeretnénk teremteni, ami a hazai kis- és középvállalkozó réteget támogatva jobb önmegvalósítási keretet tud biztosítani az itt élő közösségünknek. Amennyiben fiataljaink itt jó munkahelyet tudnak találni, vállalkozást tudnak alapítani, akkor nem akarnak majd elköltözni. Ez nagyon lényeges a közösség megmaradásához, a magyarságunkat pedig jogaink gyakorlásával, kultúránk őrzésével és az anyanyelvi oktatás színvonalának emelésével tudjuk javítani, erősíteni.

Tehát ha jól értelmezem a szavait, akkor ez a szülőföldön való boldogulást jelenti, és az ezzel járó tisztességes életkörülmények biztosítását?

Igen, ez így van! Ez európai orientáltság és egyben az EU tagságunk nem lehet megkérdőjelezhető. Ez egy alaphelyzetet teremt, amit hazai vállalkozóbarát környezet kell kísérjen, illetve, ami roppant fontos még, az a családok támogatása, amivel egy élhetőbb jövőt tudunk biztosítani.

Nézze, hogy a magam példáján szemléltessem ezt. Van két fiam, a nagyobbik most fejezi be egyetemi tanulmányait. Három évig Londonban tanult, majd a mesterképzést Budapesten végezte, viszont a jövőjét szülőföldjén szeretné létrehozni. A kisebbik fiam pedig Franciaországban van szakképzésén, és bízom benne, hogy a jövőjét ő is a szülőföldjén fogja megteremteni.

Ezzel azt szeretné szemléltetni, mennyire fontos, hogy a fiataljaink ne költözzenek külföldre?

Fiataljaink nem kelet felé (Oroszországba) igyekeznek menni, hanem Nyugat-Európába. Mi ezekkel az országokkal közösen alkotjuk az EU-t. Teremtsünk itt is olyan feltételeket számukra, mint Németországban, Ausztriában vagy Franciaországban vannak, és meggyőződésünk, hogy itthon fognak maradni. Itt fognak családot alapítani és a nagyszülők nem csak a monitorokon keresztül fogják az unokáikat látni.

Mi az, ami a siker megvalósításához szükséges?

Egy erős, hiteles politikai képviseletre van szükség. Egy olyan pártra, amely szalonképes, együtt tud működni a szlovák pártokkal. De semmiképen nem egy maffia-kormány esetleges újraélesztésében érdekelt pártokkal való szövetségre gondolok. A Magyar Fórum azt is látja, hogy mindezt a magyar fiatalok nagyobb mértékű (közügyekbe való) bevonásával lehet és kell megteremteni.

(PR-cikk)