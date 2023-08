Magyar Fórum: Miért ér a csallóközi ember kevesebbet, mint az északabbra élők?

Szelle Erika szerint Szlovákiában a rendszerváltozás óta a déli járásokat elhanyagolják. Például az önkormányzatoknak juttatott adóknál a tengerszint feletti magasság is számít, minél alacsonyabban fekszik egy település annál kevesebb anyagi támogatást kap. Emellett az autópályák, elkerülő utak építésénél, vasúti modernizációnál is mostohagyerekként kezelték a déli régiókat. Külön probléma a Csallóköz főútja, a 63-as út, ami 150 kilométerével, Pozsonytól egészen Párkányig húzódik. Ahogy mindannyian láthatjuk, tapasztaljuk, többnyire nem épültek, épülnek rajta körforgalmak, modern vasúti és kerékpáros átjárók, amik biztonságosabbá tennék a közlekedést. Annak ellenére sem, hogy több veszélyes kereszteződés és útszakasz található rajta, ahol már több súlyos, sőt halálos baleset is történt. Szemmel láthatóan itt is hiányzik a szlovákiai magyar parlamenti képviselet!

Rigó Andrea úgy véli, hogy emellett számos országos probléma is akad, amely a régiókban is megjelenik. Komoly gondok vannak a jogállammal, és a maffiaállami struktúrák visszatérni készülnek. Eközben válságban van az egészségügy, ezzel sokan naponta szembesülünk. És amit mindenki érzékel, az infláció, a növekvő élelmiszerárak és energiaárak is nagy kihívást jelentenek sok családnak. Ezek a gondok regionális vagy helyi szinten nem kezelhetők, csak országos, sőt uniós szinten. Orvosolni kell őket, de nem populista módon, fűt-fát ígérgetve, mert az a gyakorlatban sosem működik. Reális, átgondolt, szakmailag megalapozott megoldásokra van szükség, hozzáértő emberek részéről.

Bindics László is úgy hiszi, hogy ezeket a problémákat igazán csak rátermett, de őszinte, józan paraszt ésszel rendelkező szakemberekkel lehet megoldani, méghozzá parlamenti képviselet szintjén. Olyan emberekkel, akik nem megosztják a társadalmat, ellentéteket szítanak, gyűlölködnek, hanem határozott elképzelésekkel, reális megoldásokat tartalmazó programmal állnak a választók elé és a jövővel foglalkoznak. Tisztában vannak az emberek gondjaival, mert közülük valók, onnan jönnek és ott élnek, ahol ők. Nem ezüstkanállal a szájukban születtek, tudják és átlátják a régió igazi gondjait és problémáit.

A 7-es lista, a Magyar Fórum és szövetségeseinek listája egy ilyen embereket felvonultató lista.

Korrupciós múlt és botrányok nélküli fiatalokkal, szakemberekkel, akik már elértek valamit az élteben és nem megosztanak, veszekednek, hanem próbálják hitelesen, elvek és értékek mentén képviselni a szlovákiai magyar és magyar kötődésű embereket, és megoldást nyújtani a mindennapi gondjaikra és problémáikra!

Teszik ezt vállalható, hasonló elveket valló szlovák és roma partnerekkel összefogva, bizonyítva, hogy együtt tudnak működni a kitűzött célok eléréséért.

(PR-cikk)