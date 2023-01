A Magyar Fórum nem támogatja az extrémisták népszavazását!

A Magyar Fórum üzenete az, hogy „a választásokon kell részt venni, nem pedig Fico felesleges népszavazásán”.

Miért javasoljuk a távolmaradást? Röviden a következő okokból:

Előre tudni lehet, hogy a népszavazás nem lesz érvényes, a részvétel valószínűleg messze elmarad majd a szükségestől.

Ha érvényes lenne is, a népszavazás úgy sem lenne ügydöntő, vagyis kötelező érvényű a parlamentre nézve. Mindegy hogyan szavaznak a referendumon az emberek, a választási időszak lerövidítéséről és az előrehozott választásokról úgyis csak a szlovák parlament dönthet, és ehhez alkotmányos többség (a 150-ből több mint 90 szavazat) szükséges.

A népszavazás tervezett költsége csaknem 9 millió euró, ami jelen esetben az adófizetők szempontjából ablakon kidobott pénz, csak az extrémista tábor fog Ficoval az élen egy jókora PR-kampányt folytatni belőle.

A kérdésben szereplő egyik javaslat (hogy népszavazással is le lehessen rövidíteni a mindenkori választási időszakot) nagyon veszélyes kétélű fegyver. Állandóan ismétlődő népszavazásokhoz, és ezzel destabilizációhoz vezethetne, megbéníthatná a kormányokat, amelyek nem mernék meglépni a szükséges, de népszerűtlennek vélt intézkedéseket.

Nem véletlen, hogy a demokratikus világban szinte sehol nem létezik ez a lehetőség. Állampolgárainkat kísérleti nyúlként használva nem kellene tesztelni Fico bombasztikus ötleteit, és szembe menni szinte az egész fejlett világ gyakorlatával.

Véleményünket a következő tényekre és érvekre alapozzuk:

Először is, Szlovákia történetében csak egyetlen sikeres népszavazás volt, a 2003-as uniós csatlakozásról szóló, ott is csak kevéssel haladta meg a részvétel (52,15%) a szükséges szintet (a szavazásra jogosultak fele). Érdekesség, hogy már kétszer is megpróbálkoztak kormányt buktatni, parlamentet feloszlatni és választási időszakot lerövidíteni (vagyis azt, amit most Fico szeretne elérni): 2000-ben és 2004-ben, mindkétszer sikertelenül.

Másodszor, az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta Fico eredti népszavazási kezdeményezésének egyik kérdését, ebben az állt: „Egyetért-e azzal, hogy a kormánynak azonnal le kell mondania?” (Fico itt újra megvillantotta magas fokú jogi ismereteit.) Így most csak a másikról szavazhatunk, amelyben a Smer azt szeretné elérni, hogy az alkotmány úgy módosuljon, hogy népszavazással vagy parlamenti döntéssel le lehessen rövidíteni a választási időszakot.

Harmadszor, ahogy fent is írtuk, erről csak a szlovák parlament dönthet alkotmányos többséggel, bármi is lesz a népszavazás eredménye. Így a referendum egy nagyon drága véleménynyilvánítás lesz a választók kisebbségi csoportja részéről – akkor már nagyságrendekkel olcsóbb csinálni egy reprezentatív közvélemény-kutatást, hogy tényleg megismerjük az emberek véleményét.

Negyedszer, csak két példát találtunk a világban arra, hogy népszavazással fel lehet oszlatni a parlamentet (Lettországban és a miniállam Liechtensteinben), nem kizárt, hogy van más is, de ritka, mint a fehér holló. Talán nem kellene olyannal kísérletezni, ami a világon szinte sehol sincs.

Ötödször, nem véletlen, hogy az országok túlnyomó többségében nincs ilyen rendelkezés. A parlamenti demokráciákban a képviselőket többnyire 4-5 éves ciklusokra választják. A kialakuló kormánytöbbségnek az elején van ideje arra, hogy akár fájdalmas, de szükséges intézkedéseket is meghozzon, amelyek pozitív hatásai csak a választási időszak végén jelentkezhetnek. De ha Damoklész kardjaként ott fog lógni a fejük felett, hogy népszavazással idő előtt leválthatók, akkor ez bénítólag hathat rájuk, semmilyen reformot, népszerűtlen intézkedést nem mernek majd meghozni. Miközben az ellenzékben valószínűleg mindig lesz olyan erő, amelyik népszavazást kezdeményez majd, hogy megbuktassa az aktuális kormányt. Így állandósulhat az instabilitás meg a politikai káosz. Ez a pokolba vezető út, ne menjünk rá csak azért, mert Ficonak épp megfelel.

Akkor mégis hol a kiút a jelenlegi kaotikus helyzetből?

Az ellen semmilyen kifogásunk nincs, hogy a parlament a szükséges 90 szavazattal megteremtse a választási időszak lerövidítésének elvi lehetőségét, majd a jelenlegi konkrét esetben lerövidítse a választási időszakot lehetővé téve az előrehozott választásokat. Ez tűnik a legelfogadhatóbb kiútnak, ha úgy tetszik ez a legkisebb rossz.

Az alternatíva a stabil kormánytöbbség nélküli kínlódás, sodródás és káosz lenne, akkor már inkább jöjjön az előrehozott választás. De ehhez semmi szükség Fico és a többi szélsőséges referendumára.

Gál Zsolt, a Magyar Fórum alelnöke

(PR-cikk)