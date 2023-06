Magyar Fórum: Több nő kell a politikába!

Több statisztika is rámutat, hogy azok az országok gazdaságilag versenyképesebbek és fejlettebbek, ahol nagyobb mértékben meg tud valósulni a nemek közötti egyenlőség. Nagyon jó példa erre Svédország, ahol a nők politikai és gazdasági lehetőségei is hasonlóak a férfiakéhoz.

Ráadásul ezek az statisztikák arra is rámutatnak, hogy ahol elegendő nő található a politikai vezetésben, ott a kisebbségekben élők érdekei is nagyobb mértékben vannak biztosítva. Ezért is gondoljuk azt, hogy

létre kellene hozni egy „kvótát”, ami garantálja, hogy 30% alá ne eshessen a nők aránya a döntéshozatalban.

Sokan feltehetik akkor a kérdést és fel is fogják, hogy akkor a romáknak vagy ruszinoknak vagy más társadalmi csoportoknak is kellene ilyen kvóta? Szerintünk lehetséges lenne, igen, mert minden hátrányos helyzetű társadalmi csoport képviselete fontos. És így a demokrácia színvonala is javulhatna Szlovákiában. Tehát a női kvótának nem az lenne a célja, hogy más csoportok ne érvényesülhessenek. Épp ellenkezőleg!

Megoldást kell találni a férfiak és nők közötti bérkülönbségre is! Miért kapjon ugyanazért a munkáért egy nő kevesebb fizetést, mint egy férfi!?

Többek között ezért is örülünk, hogy csatlakozott hozzánk Mitánek Magdaléna Pozsonyból és Szelle Erika Dunaszerdahelyről.

Őszintén reméljük, hogy az ő példájukat is követve több nő fog szimpatizálni a Magyar Fórummal. Ezáltal részt vesznek a politikai életben, és kifejtik véleményüket.

Számunkra fontos, hogy a Dél-Szlovákiában élő nők vállalják fel önmagukat, álljanak ki magukért és a jogaikért, fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének, min változtatnának, hogy velük együtt, kidolgozzunk egy jövőképet, programot, amit az ő érdekükben tudunk közösen képviselni és előbbre mozdítani.

(PR-cikk)