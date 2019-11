Magyar győzelem a nemzetközi Emmy-díj gálán

Gera Marinát a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért ismerték el. Első alkalommal fordult elő, hogy Magyarországról egyáltalán jelöltek alkotást e rangos nemzetközi televíziós versenyben, amelyen az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el.

The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Marina Gera for her role in "Örök Tél (Eternal Winter)" produced by Szupermodern Studio Ltd! #Hungary #iemmyWIN #iemmys pic.twitter.com/Gk3n53r2pV