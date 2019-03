Magyar-horvát – Rossi: Ez pályafutásom legnagyobb győzelme

Marco Rossi nyilatkozata:

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a horvát válogatott tagjainak hozzáállását. Igazi úriemberek voltak, megmutatták, miért igazi bajnokok. A srácainknak is hálával tartozunk, nagy szívvel játszottak, s persze volt egy kis szerencsénk is. Megérdemelten nyertünk, minden játékosunknak köszönjük ezt a teljesítményt. Köszönettel tartozunk a szurkolóknak is természetesen.

Ha ma kikapunk három kettőre, most itt mindenki azt gondolná, ezt a meccset másképp kellett volna lehozni. Baj, hogy a végeredményből indulunk ki. Biztos vagyok benne, a mai eredményt felcserélnénk a szlovákiaival.

Háromszor néztem újra azt a meccset, nem volt szerencsénk. Ma viszont Fortuna mellénk szegődött, ez volt a különbség.

Nyolc mérkőzésen vagyunk túl, többféle felállásban játszottunk már. A futballban nem a játékrendszer, hanem a koncepció a fontos, illetve az, hogy a játékosokat miként lehet beilleszteni a filozófiába.

Ki merem jelenteni, mindenkivel komoly és lojális voltam. Mindenkinek a szemébe tudok nézni. Dzsudzsák Balázs kiváló játékos, ezt mindig is mondtam, de bizonyítania kell, hogy fizikailag készen áll a feladatra.

Jobb formában van, mint novemberben, ezt igazolta a horvátok ellen. Nem szimpátia alapján küldöm a pályára a játékosokat. Magyarországon tízmillió szövetségi kapitány van. Olaszországban rosszabb a helyzet, ott hatvanmillió. Engem fizetnek azért, hogy döntéseket hozzak, enyém a felelősség.

Ez a győzelem csak akkor ér valamit, ha Azerbajdzsán ellen három pontot szerzünk. Az edzések során a hozzáálláson lehet a legtöbbet változtatni. Ebben kell még rengeteget fejlődnünk. Most az első perctől roppant pozitívak voltunk.

Ez pályafutásom eddigi legnagyobb győzelme. Számomra nem ugródeszka, hogy a magyar válogatottat irányíthatom. Ez a csúcspont nem túl hatalmas karrieremben.

A futball a szurkolókért van, minden tisztelet megilleti őket. Ezek most a siker pillanatai, a drukkerekkel együtt ünnepelek én is. Amint nem akarnak engem itt látni, nem állok az útjukba.

Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya:

Gratulálok a magyar válogatottnak. Sokkal agresszívebb volt, mint mi.

Az első gól után lankadt a figyelmünk. Nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna. Nincs sok mondanivalóm erről.

Mint vébéezüstérmes csapat, mindig a legjobbat kell nyújtanunk, sajnos ez most nem sikerült.



(nemzetisport.hu)