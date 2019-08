Magyar ingatlanvállalatok is bekerültek a leginnovatívabb vállalatok közé

A nemzetközi üzleti és tanácsadó cég idén az egész világra kiterjesztette a válogatást, hogy a legjobb innovációkat bemutató ingatlanpiaci tudásbázist állíthasson össze a tervezéstől az értékesítésig. A katalógus 240 céget tartalmaz, a térséget Magyarországon kívül csupán Ausztria és Csehország képviseli.

A KPMG az újításokat 9 kategóriába sorolta. A magyar vállalatok közül kettő is az IoT-újításokon, vagyis a világhálóba kapcsolható használati eszközökön dolgozik. Az OOTT Technologies fejlesztése az intelligens otthoni berendezések irányítását oldja meg okostelefonról, a Parkl pedig az autósok parkolási, valamint az elektromos járművek töltési lehetőségeit segít feltérképezni.

Az eljárások digitalizációja kategóriába került a ingatlanhirdetések ismétlődéseit kiszűrő, és a legolcsóbb ajánlatot kiemelő árminimum.hu oldal. A Beyond Visual fejlesztése a még fel sem épült ingatlanokat teszi láthatóvá és bejárhatóvá, így a virtuális valóság és a 3D tervezés innovációi között kapott helyet.

Innovatív építményként a városligeti Biodóm is elismerést kapott azzal, hogy a Paulinyi-Reith and Partners mint építészeti tervező is bekerült a katalógusba. Az összeállítás készítői emellett a rugalmas munkahelyek, az egészségtudatos munkahelyek, az új finanszírozási lehetőségek, a kapcsolatteremtési megoldások és a fenntartható innovációk kategóriájában is értékelték az ingatlanpiachoz kapcsolódó fejlesztéseket.

Az innovatív ingatlanpiaci cégeket a KPMG helyi szakemberei keresték meg azzal a lehetőséggel, hogy a katalógusba kerüljenek. Az aspiráló cégek közül a projektet összefogó holland KPMG erre felállított csapata választotta ki a listába kerülőket.

A KPMG Real Estate Innovations Overview című összeállítása az internetről ingyenesen letölthető.

MTI