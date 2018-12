A magyar kisebbség elmúlt 100 évét mutatja be egy pozsonyi kiállítás

A kiállított fényképek az élet különböző területein bekövetkezett változásokat és a társadalmi átalakulásokat mutatják be korszakokra bontva, 1918-tól kezdve egészen napjainkig. A felvételek dokumentálják többek között az oktatás, a színjátszás fejlődését, a népi ünnepségeket, a pionírok és cserkészek életét, valamint a sport- és hitéletet is. A földművelés fejlődését a kézzel végzett mezei munkáktól a kombájnokkal történő terménybetakarításig, a kereskedelem átalakulását a sarki kisboltoktól a hipermarketekig követhetjük nyomon. A tárlatot különféle tárgyak is gazdagítják – konyhai felszerelés, írógép, gramofon, telefon és más, korabeli háztartási eszközök -, továbbá plakátok, oklevelek és különféle képzőművészeti alkotások.

A társadalmi átalakulásokat a kiállítás különféle korszakra és eseményekre fókuszálva mutatja be. Ezek közül az első az 1918-tól 1938-ig terjedő időszak, majd következik a második világháború időszaka („katonaélet” 1939-1945), az 1965-ös árvíz, az 1968-as prágai tavasz, a május elsejei felvonulások korszaka, a bársonyos forradalmat követő évek (1989 - 1993), Vladimír Mečiar kormányzásának időszaka („Háttal Európának” 1994-1998) és továbbiak. A kiállítás része egy dokumentumfilm is a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség elmúlt száz évének örömteli élményeiről és fájó emlékekeiről. A vitrinekben az első Csehszlovák Köztársaság idejéből származó sajtótermékek és könyvek kaptak helyet.

„A magyar közösség az elmúlt 100 évben átélte a Masaryk-féle demokrácia képmutatását, az első bécsi döntést követő örömkönnyeket, a világháborús pusztítást, a deportálások embertelenségét, a sztálinizmus reménytelenségét és az 1989-es eufóriát is. Ugyanakkor máig hasonló kérdésekre és problémákra keresi a válaszokat, mint száz évvel ezelőtt” – jelentette ki Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, mely intézmény a kiállítás egyik társszervezője.

(TASR)