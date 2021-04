A magyar kormány a Szputnyikot hozta ki a világ legjobb vakcinájának, a félrevezető adatokkal pedig Matovič is eldicsekedett

A magyar kormány vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán tette közzé, hogy hányan fertőződtek/betegedtek meg Magyarországon, illetve haltak meg Covid-19-ben, miután megkapták bármelyik vakcinából a második adagot. A táblázat nem tartalmaz egyéb adatot, például hogy melyik vakcinával milyen korú vagy alapbetegségekkel küzdő embereket oltottak, sem azt, hogy azzal az adott vakcinával mióta oltanak, és egyáltalán eltelhetett-e már megfelelő idő, míg kialakul a beoltottakban a védelem.

A magyar táblázat szerint márpedig a számok azt mutatják, hogy az orosz Szputnyik V, illetve a kínai Sinopharm vakcináknál a legalacsonyabb a második oltás utáni megfertőződések és Covid-19 miatti (nem pedig az oltás miatti) halálesetek száma.

A táblázatot vasárnap Igor Matovič (OĽaNO) exkormányfő is megosztotta a Facebook-oldalán, hozzáfűzve, hogy aki a valós tapasztalatokra kíváncsi Magyarországról az oltások után, az böngéssze át a táblázatot.

Erre hivatkozott a Szputnyik V gyártója is, amely pedig a Twitter-oldalán osztotta meg angolra fordítva az adatokat.

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws