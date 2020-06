A magyar összetartozásra és Trianonra emlékezik kedden Igor Matovič – a kormánya és több mint 100 magyar társaságában

A trianoni békeszerződésről és a magyar összetartozás napjáról is megemlékezne Igor Matovič miniszterelnök és kormánya kedden a pozsonyi várban, több mint 100 meghívott magyar személyiség jelenlétében. A találkozó mottója: „A múltat nem mi írtuk, de a jövő a mi kezünkben van.”

Újabb meglepő húzás Igor Matovičtól, hogy a kormányával együtt, két nappal a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója előtt, a pozsonyi várban emlékezik meg az eseményről. Ráadásul nemcsak Trianonról emlékezik, hanem a nemzeti összetartozás napjáról is, amellyé 2010. májusában nyilvánította június 4-ét a magyar Országgyűlés, a második Orbán-kormány javaslatára. Az eseményre ugyanis a „trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója és a magyarok nemzeti összetartozásának napja” alkalmából hívják a vendégeket.

Matovič: Éljen az egységes magyar nemzet?

Kérdés, hogy Matovičot tájékoztatták-e arról, hogy mi van a nemzeti összetartozás napjáról szóló törvényben, amely szerint „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A rendezvényről Cseh Péter, az OĽaNO parlamenti képviselője adott hírt Facebook-oldalán. „Igor Matovič miniszterelnök kezdeményezésére a kormány egy baráti estet szervezett meg eme alkalomból, melyre több mint 100 felvidéki magyar személyiséget hívott meg – írta bejegyzésében Cseh. – Az esten részt vesznek politikusok, művészek, tanárok, tudósok, egyházi képviselők, polgármesterek, vállalkozók, közszemélyiségek és a médiák.” Majd még hozzátette:

„Mi tartsuk, amit ígértünk, képviseljük Felvidéket politikai és a közélet legmagasabb szintjén. (sic!) Ez csak a kezdet!!!”

A Paraméter hétfőn délután még nem kapott meghívót, és információink szerint a Pátria rádió is utólag kapott meghívót az eseményre.

Gyimesi: Matovič nem ünnepelni akarja Trianont

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a rendezvény célja a magyar-szlovák viszony javítása. „Ez egy hatalmas nagy gesztus a miniszterelnök részéről a magyarok irányába.

Nem ünnepelni akarja Trianont szlovák szempontból, hanem a rendezvény mottójának megfelelően szeretne megemlékezést tartani az összetartás jegyében”

– mondta a Paraméternek Gyimesi. Bizonyítani akarják, hogy a Híd nélkül is lehet jó a szlovák-magyar viszony.

Nagy magyar egységes részvétel

A meghívottak pontos listáját Gyimesi sem ismerte, ezt szerinte a kormányhivatal protokoll osztálya állította össze. „A magyar kisebbség meghatározó személyiségeit hívták, tudósokat, művészeket politikusokat, valószínűnek tartom, hogy minden magyar párt kapott meghívót” – mondta Gyimesi. A Paraméter információi szerint a politikai pártok közül biztosan kaptak meghívót az MKP, a Híd, az MKÖ és a Magyar Fórum vezetői, és ott lesz Komárom polgármestere, Keszegh Béla is. A meghívottak listájáról és a programról is kérdeztük a kormányhivatalt, de a cikk megírásáig nem kaptunk választ kérdéseinkre. Kapott meghívót még az Új Egység Mozgalom is.

A rendezvényen várhatóan Igor Matovič mond majd beszédet. Azt Gyimesi nem tudta megmondani, hogy a meghívottak közül, saját vagy a szlovákiai magyarok nevében beszél-e valaki. „Valószínűleg igen, de én nem ismerem a programot” – mondta Gyimesi. – Az biztos, hogy a trianoni békeszerződést Matovič nem fogja elítélni, habár nem tudom, miről fog beszélni, de ez a rendezvény nem erről szól, hanem arról, hogy közösen írjuk a jövőt. Trianon egy olyan téma, ami szétválaszt bennünket, de már jó lenne lezárni ezt is.”

