A Magyar Szövetség elkussolt, mint orosz medve a szovjet barlang otthonos hűvösében! Parancsra várnak?

December 12-én csak Pozsonyban tízezernél több ember tiltakozott a kormány jogállamot szétszerelő intézkedései ellen, ehhez hozzáadhatjuk a kassai, zsolnai és besztercebányai tüntetőket

Illusztráció - Facebook

Az igaz, hogy Fico nem fog megijedni és a büdös életben még egyszer le nem mond, viszont mégis van értelme az utcára vonulásnak. Ekkora tömeget (ismételten) ugyanis már regisztrál nemcsak a bel- és külföldi sajtó, hanem a külföldi politika is. Ekkora tömeg nemzetközi szinten már billog a kormányon, komoly, figyelmeztető jel a befektetőknek. Senki sem akar uniós pénzt pumpálni oda, ahol nincs garancia annak el nem lopására és senki sem szeret ott befektetni, ahol nincs jogbiztonság.

A tiltakozások gyakorlatilag a majdnem komplett releváns ellenzék rendezésében zajlottak, két figyelmeztető kivétel van csupán, azok egyike is csak félig kivétel. Érthető módon Matovičék és posztmatovičék, azaz Naďék ugyanis nem kaptak helyet a szervezők között, mégis egyértelműen állást foglaltak a kormány politikájával szemben.

A Szövetség viszont...

Ugyan az sem kapott meghívót, de nem is igyekezett megszólalni az ügyet, a jogállam lebontását illetően. Igaz, a 9-i országon kongresszuson kiadott politikai nyilatkozat Forró elnök langyosságát is alig kopírozva kifogásolja, hogy a kormány "semmilyen vállalást nem tett a kisebbségi jogok terén" , és elvárja, "hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás politikai befolyásoktól mentes legyen" , de összesen ennyike. 12-én már a nevében is fokozottan Magyar Szövetség elkussolt, mint orosz medve a szovjet barlang otthonos hűvösében. Mintha érvényesíthetők lennének kisebbségi jogok általános polgári jogok, működő jogbiztonság és demokrácia nélkül...

A belépési nyilatkozat kitöltése után egyenesen az alelnöki székbe katapultált Gyimesi vette a fáradtságot, hogy tünti ügyében szóljon a közösségi hálón, de azon túl, hogy a szervezők széthúzását bírálta, csak ennyire futotta tőle: "Még jó, hogy nem ők kormányoznak..." Vagyis szerinte Ficoéák a jobbak. Ő legalább megmondta, merre húz. A Szövetségben a többi hatalommal bíró erő meg mintha arra várna, hogy megérkezzen violaszín pecsét alatt a parancsolat Budáról, hová kell állni, mit kell mondani. Elnézve Fico és Orbán kölcsönös szimpátiáját, valamint egymás politikai-gazdasági receptjeinek kopírozását, csak idő kérdése, hogy a Szövetségről kiderüljön, kinek a szekértolója lesz és mit kap érte cserébe.