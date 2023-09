Magyar tolvaj fújt meg egy bukszát a komáromi étteremben, majd ment is eljátszani!

Az egyik révkomáromi étterembe surrant be egy tolvaj, majd az egyik asztalról elemelt egy pénztárcát. Mázlija volt, mert volt benne 700 euró készpénz. Ezután viszont elhagyta a szerencséje.

Illusztráció - archív felvétel

A lopás után az étteremből azonnal értesítették a rendőrséget, amely pedig két járőrrel kezdte keresni a feltételezett elkövetőt. Az egyik járőr benézett az Erzsébet hídnál lévő játékterembe is. Az étteremből kaptak egy fotót, és az alapján odabent felismerték a fickót. Igazoltatták, kiderült, hogy 31 éves és magyar állampolgár.

Beismerte tettét, de azt állította, a pénzt már el is játszotta. Ezután pedig megpróbált kereket oldani a rendőrök elől, de azoknak sikerült hamar elkapniuk. Kényszerítő eszközöket is be kellett vetniük, mivel ellenállt az őrizetbe vételnek.

Ezután bevitték, majd a megkezdett hivatalos büntetőeljárás keretén belül meggyanúsították lopással.

