„A magyar történelem legbátrabb napjának eseményeire emlékezünk”

A korábbi évek szokásaihoz hűen idén is színvonalas ünnepi műsorral készültek a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda diákjai.

A község polgármestere, Gálffy Szilárd beszédében hangsúlyozta, március 15-e a magyarság legnagyobb ünnepe, amelyet a világ bármely részén minden magyar megünnepel: „A tavasz azon emlékezetes napja, amikor ünnepi díszbe öltözik nemzetünk, amikor kitesszük szívünk fölé a nemzeti színű kokárdát, és emlékezünk az 1848-as forradalomra és szabadságharcra. A magyar történelem talán legbátrabb napjának eseményeire emlékezünk.”

A polgármester hangsúlyozta, a szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni akarók teremtették meg, a polgári forradalom lehetőségét pedig az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta a tudat, hogy nagy dolgokra képesek együtt.

„Megdöbbentő, hogy ennyi év után is mennyire aktuális Petőfiék 12 pontja. Most is a nemzeti önazonosságunk megtartásáért, a nemzeti jogainkért emeljük hangunkat. Élni akarunk, igazi és valós értékek mentén, szabadon. Ehhez forradalmunk és szabadságharcunk emléke ma is erőt ad, mert megújult erővel, összefogással mi, magyarok csodákra vagyunk képesek. Ezt az erőt, a közös céljainkba vetett hitet kívánom mindannyiunknak” – zárta beszédét Gálffy Szilárd.

A helyi alapiskola diákjai végigkalauzolták a közönséget a forradalom és a szabadságharc legfontosabb eseményein, felcsendültek a legismertebb forradalmi nóták.

Az ünnepi műsor végén a Rómeó Vérzik frontembere, Kovács Koppány énekelt hazafias dalokat, majd elhelyezték a megemlékezés koszorúit a szabadságharc hőseinek tiszteletére állított emléktáblánál.



(fl)