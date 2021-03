Magyarázatot adtak, miért várakoztak tömegek a ružinovi kórház előtt

A Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) vizsgálja a pénteken délelőtt a ružinovi kórház előtt kialakult káoszt.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Portálunk is beszámolt róla, hogy a reggeli órákban nagyobb tömeg várakozott az oltásra a kórház előtt.

Eva Kliská, a kórház szóvivője megerősítette, hogy egy időben nagyobb tömeg gyűlt össze egy helyen. „Természetesen azonnal intézni kezdtük a kialakult helyzetet. Az alkalmazottaink koordinálják a szituációt, az oltásra várakozókat eligazítják” – nyilatkozta a szóvivő.

Kliská szerint nem az UNB hibájából gyűlt össze több ember egy helyen. Mint mondta, a kórház célja, hogy effektívé tegyék az oltást, ezért az intézményben már a nyolcadik oltópontot nyitották meg.

Hozzátette továbbá, az is közrejátszott a helyzet kialakulásában, hogy az emberek gyakran egy órával is korábban jelennek meg a kapott terminushoz képest. Problémának jelölte meg továbbá, hogy a rendszer öt embernek is ugyanazt az időpontot generálta ki.



TASR/para