Magyarázkodhat Kováčik speciális ügyész arról, milyen információkat szállított a smeres oligarchának, Norbert Bödörnek

Az egykori újságíró, majd SIS-ügynök, Peter Tóth, akit Marian Kočner újságírók megfigyelésével bízott meg még Ján Kuciak halála előtt, a rendőrségen tett vallomásában beszélt arról is, hogy Dušan Kováčik, a Speciális Ügyészség feje információkkal látta el Norbert Bödört, egy Smerhez közeli oligarchát. Bödörék cégének, a Bonul őrző-védő vállalatnak egy rendezvényén mondott beszédett évekkel ezelőtt Robert Fico. Tóth ugyanakkor beszélt egy magas beosztású rendőrtiszt és Bödör kapcsolatáról is.

A rendőrök és a belügyminisztériumi főfelügyelőség azt vizsgálják, mely magas beosztású személyek működhettek együtt Marian Kočnerrel. Dušan Kováčik Speciális Ügyészsége a legsúlyosabb korrupciós és adócsalási bűncselekményekkel is foglalkozik, és például a Smer legnagyobb botrányainak vizsgálatában is szerepet játszott. Nem is jutott el egy sem közülük a bíróságig.

Kováčik és Bödör viszonyáról már többen is vallottak. Elsőként egy volt rendőr, Branislav Didák. Az Aktuality.sk és az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány (Zastavne morupciu) pedig közös munkával most olyan információhoz jutott, hogy Kováčik információkat szállíthatott az oligarchának az ügyészségről.

A nyomozás most azokat az üzeneteket érinti, melyeket Kočner a börtönből Peter Tóthon keresztül juttatott ki, konkrétan Bödörnek. Tóth szavai szerint tavaly nyáron találkozott először Bödörrel Kočner megbízásából, aki akkor már vizsgálati fogságban volt a Markízával szembeni váltóhamisítási ügye miatt.

Kováčik jóban volt Bödörrel, és Kočner azt akarta megtudni, hogy az ügyész mit tudna tenni érte. Tóth vallomása szerint Bödör azt mondta neki, hogy Kováčik ugyan ellenőrizhette a váltóhamisítás ügyét Ján Šanta ügyésznél, aki azt felügyelte, és nem feltétlen tartana ki amellett, hogy Kočnert vizsgálati fogságban tartsák, ugyanakkor a speciális ügyész szerint Šanta azonnal sajtótájékoztatót hívna össze, ha ebbe beleszólna. Šanta nemrégiben tett vádemelési javaslatot Kočner ellen a váltóhamisítási ügyben.

Tóth szerint Kováčik és Bödör vallomása meglehetősen szoros, rendszeresen találkoznak és különböző dolgokról beszélgetnek. Amikor például egy volt SIS-ügynök, Pavol Forisch feljelentést tett a rendőrségen a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom képviselői ellen, és egy felvételt is leadott a kezdeményezés képviselői közti beszélgetésről, mely szerinte igazolja, hogy külföldről pénzelik őket, azt a felvételt Bödör 24 órán belül megkapta Kováčiktól.

A speciális ügyész ugyanakkor hazugságnak nevezte, amit Tóth állít, szavai szerint mindig is a törvény szerint járt el, és soha nem adott ki nyomozati anyagokból információkat illetéktelen személyeknek. Véleménye szerint egy ellene irányuló diszkreditációs kampányról van szó, amelynek célja, hogy egy hamis képet alakítson ki az ő professzionalitásának hiányáról és az etikátlan viselkedéséről, illetve hogy elérjék, távozzon a funkciójából. Speciális ügyészi megbízatása egyébként 2021-ig tart, de már hosszabb ideje szó van róla, hogy korábban távozik. Bödör nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Tóth vallomásának része az is, hogy Kočner, pontosabban a megbízásából Bödör hogyan került kapcsolatba Bernard Slobodníkkal, a NAKA pénzügyi részlegének igazgatójával. Tóth szerint Bödör megmutatta a vele folytatott, kódolt kommunikációját a Signal nevű applikáción keresztül. Abban a Technopol-ügyre tértek ki, melyben Kočner emberei a vádlottak. Az erről szóló szöveges információkat pedig állítólag Slobodník küldte el számára.

A Technopol-ügyben Kočner és Bödör is kommunikált egymással, amit a rendőrség szüntetett meg. Ebből az derült ki, hogy az ügyben vizsgálódó nyomozó, aki Slobodník embere, nem folytatja a munkáját, hogy ezzel is fékezzék vagy lassítsák a vizsgálatot. Az Aktuality.sk pedig több forrásból úgy értesült, hogy az illetékes rendőr valóban hosszabb ideig munkaképtelen lett.

Ő maga az Aktualitynak azt mondta, hogy már kihallgatták ez ügyben. Elismerte, hogy Bödörrel ismerik egymást és sportrendezvényeken beszélgettek is, de állítása szerint soha nem rendőrségi ügyekről. Azt viszont elutasítja, hogy bármilyen vizsgálat részleteit megosztotta volna vele. Állítása szerint éppen az ő nyomozása idején történt fordulat az ügyben, és vádoltak meg hat személyt, valamint foglalt le az állam 20 millió euró értékű vagyont.

A belügyminisztériumi felügyelőség megerősítette, hogy vizsgálnak ügyeket Bödör és Kočner között, Milan Lučanský országos rendőrkapitány viszont pillanatnyilag megbízik Slobodníkban. Ő is igazolta, hogy azt követően történt előrelépés a Technopol-ügyben, hogy Slobodník foglalkozott vele.

