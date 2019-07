Magyarok egymás között: Az MKDSZ tudomásul veszi az MKP és a Híd koalíciókötési szándekát

A tárgyalófelek egyetértően leszögezték, hogy a parlamenti képviselet érdekében szorgalmazni kell a magyar közösség érdekeit védő politikai pártok összefogását: nem kisebb a tét, mint a magyar képviselet biztosítása.

Az MKDSZ tudomásul vette a két nagy párt, az MKP és a Híd koalíciókötési szándékát. Leszögezi, hogy a magyar együttműködés kialakítása elsősorban e két párt felelőssége. Mindemellett fontosnak tartja a megszületendő koalíció széles politikai mozgásterének biztosítását – hangsúlyozva a szélsőséges politikai erők kizárását.

A tárgyalófelek egyetértettek abban, hogy a magyar közösség parlamenti képviseletének biztosítása a két nagy párton kívül a többi párt felelősségét is jelenti. Ahogy az MKP, az MKDSZ is megalakulása óta elkötelezett híve és előmozdítója az összefogásnak, s ha kialakul az együttműködés, az MKDSZ is csatlakozik hozzá.

Az MKP-t Menyhárt József elnök és Farkas Iván alelnök, az MKDSZ-t Fehér Csaba elnök és Sárközi János alelnök képviselte.

