Magyarok kapták az Európa egyik legjobb feltörekvő zenekarának járó díjat!

Az elismerést péntek este adták át nyolc kategóriában. A díjjal olyan produkciókat ismernek el, amelyek kurrens és aktív szereplői az európai könnyűzenei életnek, munkásságuk színvonala pedig méltó Európa kulturális örökségéhez - közölte a Hangfoglaló program az MTI-vel.

Hasonlóan rangos nemzetközi zenei díjat több mint egy évtizede nem kapott magyar produkció. Legutóbb magyar zenekarok közül a Heaven Street Seven kapott hasonló figyelmet, amikor 2006-ban a MIDEM és az MTV Europe közös, European Border Breakers Awards díjátadónak az European Breakthrough Award nevű különdíját nyerték el.

A 2017-ben alakult Harmed a magyar rock-metal színtér feltörekvő szereplője, 605 című daluk az amerikai New Noise felületén debütált, majd a zenekart a Famined Records szerződtette. From Day One című EP-jük az amerikai és a brit iTunes-listákra is felkerült. A Harmedban Spicze Levente (ének), Tóth Gábor (gitár), Keresztesi Balázs (gitár) és Szieber Dávid (dob) játszik.