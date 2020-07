Magyarország felé kacsingat Peter Hyballa?

Peter Hyballát, a DAC korábbi vezetőedzőjét szóba hozták a MOL Fehérvárral – számolt be róla a feol.hu.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A 44 éves német szakember másfél éven át irányította a dunaszerdahelyi alakulatot, ahonnan idén januárban távozott. Februárban a holland NAC Breda edzője lett, de július elején elvált a klub és Hyballa útja.

Most annál a MOL Fehérvárnál került szóba a neve, amely az OTP Bank liga 2019/2020-as szezonját a második helyen zárta. Az ezüstérmes klub hétfőn jelentette be, hogy szerződést bontott Joan Carrillo vezetőedzővel. A fehérváriakkal kapcsolatban a Zalaegerszeget benntartó Márton Gábort is emlegették.



-para-