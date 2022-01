A magyarországi Lipóton edzőtáboroznak a bősiek

A Nyugat-szlovákiai IV. liga Délkeleti csoportjában őszi elsőséggel, parádés veretlenségi sorozattal kerültek a figyelem fókuszába a sikerkovács Johancsik Patrik edző vezette bősiek.

Fotó: Facebook

A pontvadászat őszi eminensének futballistái természetesen már elkezdték a tavaszi idényre való felkészülést. Jelenleg Magyarországon, nevezetesen Lipóton edzőtáboroznak. „A tavaszi idényre való felkészülésünk január 11-én hazai környezetben rajtolt el. Lipótra január 20-án érkeztünk, vasárnapig maradunk. Kollektívánk együtt maradt, de erősítéseket is tervezünk. A kapusposzton Bajnóczi

Nikolasszal, a középpályán, Kovács Gergellyel, a csatársorban pedig a bősi gyökerekkel rendelkező Csikmák Gáborral növeljük a csapaton belüli versenyhelyzetet. Térdműtéte után Tóth László (felvételünkön a labdával ) is elkezdte a gyakorlásokat, minden jel arra utal, hogy tavaszra bevethető állapotban lesz. Nem kizárt, hogy Németh Zsolt, aki úgyszintén műtéti beavatkozás után kezdte el az edzéseket, is nálunk folytatja pályafutását. A lipóti edzőtáborozáson azonban a két utóbbi labdarúgó nem vesz részt. Laci koronavírusos, Zsolti pedig felveszi az oltást. Sármány Róbert sérülés miatt idén még nem edzett. Csapatkapitányunk, Ivan Minčič pénteken csatlakozik a társakhoz. Egyébként négy tehetséges ifistánk is velünk készül. Lipóton kiválóak ez edzésfeltételek, műfüves pályán edzünk, a fiúk nyolc edzésedagot abszolválnak, a terhelésre való tekintettel természetesen a regenerációra is nagy hangsúlyt helyezünk“ – nyilatkozta a felkészülés első szakaszáról a Paraméternek Kovács Zsolt, a Duna-partiak klubtitkára.

A bősiek idei első felkőszülési mérkőzésüket vasárnap, január 23-án játsszák, az ellenfél a komáromi KFC alakulata lesz.

ái