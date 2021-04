Magyarországon közzétették, hányan betegedtek, illetve haltak meg Covid-19-ben a második oltás után

A magyar kormány vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán tette közzé, hogy hányan fertőződtek/betegedtek meg Magyarországon, miután megkapták bármelyik vakcinából a második adagot.

Fotó: MTI

Kiosztották ugyan most is "a bizonyos vakcinatípusok hatékonyságát kétségbe vonó baloldalt", szerintük kijelenthető, hogy minden Magyarországon használt vakcina hatékony és erős védelmet nyújt a fertőzés ellen.

A táblázat december 26. és április 20. közötti adatokat tartalmaz, és kiderül belőlük például az, hogy összesen 5 714-en fertőződtek meg Magyarországon azok közül, akik bármelyik vakcinából már megkapták a második adagot. Nem a vakcina, de a fertőzés miatt pedig összesen 273-an haltak meg.

100 ezer oltottra vetítve a legtöbben a Pfizer vakcinák után hunytak el az oltás ellenére elkapott Covid-19-ben. A pfizeresek közül összesen 175 emberről van szó, ami 100 ezer oltottra vetítve 32.

A Moderna vakcina után 12 ember halt meg koronavírus-fertőzés miatt. Ez százezer emberre 20-at jelentene, ennyi embert azonban Modernával még nem oltottak be.

A Hvg.hu cikke alapján ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a két típussal (Pfizer, Moderna) elsők között oltották végig az idősotthonokban élőket is.

A kínai Sinopharm esetében 1744-en betegedtek meg, közülük pedig Covid-19-ben 78-an hunytak el, ami százezer lakosra vetítve 16. A Hvg itt is megjegyzi, hogy eleinte a kínai vakcinával is csak időseket oltottak, most azonban már mindenkit.

AstraZenecával még viszonylag keveset oltottak, viszont ezzel a vakcinával beoltottaknál fordult elő legtöbbször, hogy megfertőződtek, százezer beoltottból összesen 700 (a valós szám 613, mivel az AstraZenecával beoltottak száma még nem érte el a százezret).

A Szputnyikot illetően a legjobb a helyzet egyelőre, csupán 201-en fertőződtek meg a második oltás után és ellenére (százezer lakosra mérve 95-en), és közülük is csak 2-en haltak meg.

(parameter/Hvg.h)