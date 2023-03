Magyarországot is "barátságtalan országgá" nyilvánították az oroszok

Oroszország hozzáadta Magyarországot is az úgynevezett „barátságtalan országok” listájához – közölte az Index az orosz állami hírügynökségre hivatkozva.

Az Európai Uniót külön entitásként, már a kezdetek kezdetén is hozzáadták a listához, Magyarország azonban név szerint nem volt rajta.

Később aztán arra is volt példa, hogy uniós tagállamok külön-külön is felkerültek a listára: tavaly nyáron például Szlovákián kívül még Szlovéniát, Horvátországot, Görögországot és Dániát adták hozzá.

Jevgenyij Staniszlavov, Oroszország budapesti nagykövete azt mondta, Magyarországot az oroszellenes szankciók jóváhagyása miatt nyilvánították "barátságtalan országgá".

Egy bizonyos mértékig ebben Budapest sikeresnek is bizonyult, de ettől még tény: Magyarország aláírta az összes brüsszeli szankciós csomagot, és be is kell tartania azokat. Ezért minősítették Oroszországgal szemben barátságtalan országnak, amellyel szemben válaszlépéseket lehet tenni