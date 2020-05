Magyarul is olvasható a Matovič-kormány programja

Elkészült az OĽaNO-Sme rodina-Sas-Za ľudí alkotta kormány programjának magyar fordítása, a költségeket a kormányhivatal állta, a munka megrendelését és ellenőrzését pedig a kisebbségi ügyi kormánybiztos, Bukovszky László végezte. A fordításról Cseh Péter, az OĽaNO egyik magyar képviselője adott hírt, magát ötletgazdának nevezve. A dokumentumot a cikkünk végén találják.

Fotó: Facebook

„Ötletgazdaként beadtam egy kezdeményezést a szlovák kormányprogram lefordításával kapcsolatosan. Ez a kezdeményezés táptalajra talált és 2020.05.12-án megszületett Szlovákiában első alkalommal ennek a jelentős dokumentumnak a magyar fordítása . Büszkeséggel tölt el, hogy immár anyanyelvünkön is olvashatjuk, elemezhetjük kormányunk iránymutatásait és vállalásait az előttünk álló négy évre” - írja levelében Cseh Péter.

A fordítást a Paraméter információi szerint nem a párt, hanem a kormányhivatal rendelte meg, a megvalósító a kisebbségi ügyi kormánybiztos, Bukovszky László (Híd)volt. A költségeket is a kormányhivatal állta, pedig Cseh az egyik weboldalnak azt nyilatkozta, hogy az „OĽaNO-n belül megvan rá minden eszközünk”. Igaz, azt is hozzátette, hogy „vannak rá állami erőforrások, emberi erő.” A dokumentum egyelőre nem szerepel a kormányhivatal honlapján, vagy legalábbis nem ott, ahol a szlovák verzió is megtalálható.

„A fordítást mi rendeltük meg a kormányhivatal vezetőjének utasítására, és mi ellenőriztük a helyességét is” - mondta a Paraméternek Bukovszky László kisebbségi ügyi kormánybiztos. A biztos hivatala a járvány idején elérte, hogy a koronavírus terjedéséről tájékoztató korona.gov.sk honlap öt kisebbség nyelvén, így magyarul is elérhető. Igaz, csak a központi rész olvasható magyarul is, az almenük már szlovák oldalakra vezetnek.

-lpj-