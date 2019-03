A mai lett volna eredetileg a Brexit napja

Közép-európai idő szerint pénteken éjfélkor lejárt a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) eredeti határideje, az Egyesült Királyság azonban továbbra is az Európai Unió teljes jogú tagja, miután a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodást a londoni alsóház háromszor is elutasította, és Theresa May miniszterelnök a második parlamenti elutasítás után kezdeményezte az EU-nál a kilépési határidő meghosszabbítását.