Majdnem 8 ezer embert kellett evakuálni Berlinben egy rendkívüli eset miatt

Mintegy 7800 embert kellett evakuálni szerdán Berlinben egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a német főváros keleti részén.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

A német rendőrség közlése szerint három iskolát nyitottak meg szükségszállás gyanánt.

A bombát ellenőrzött körülmények között felrobbantották Hohenschönhausen városrészben. Az egykori - feltehetőleg szovjet - harceszközt egy építkezésen találták meg.

A lakosok evakuálására 180 rendőrt vetettek be, akik háztól házig jártak, emellett hangosbemondókkal is figyelmeztették a lakosságot, illetve a felhívást a Twitteren is közzétették.

Csak 2021-ben 52 tonna fel nem robbant világháborús lőszert találtak a német főváros területén. A berlini városvezetés becslései szerint több mint 4500 bombát rejthet még a város talaja. A második világháború során az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió több mint 45 ezer tonna bombát dobott le Berlinre.



MTI