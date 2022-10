Majdnem elütött egy rendőrt az ittas sofőr, így akarta megúszni az ellenőrzést

Egy ittas sofőr majdnem elütött egy rendőrt, mikor az megpróbálta őt megállítani közúti ellenőrzés céljából. Az 58 éves férfi elhajtott a helyszínről.

Fotó: TASR/AP

Az eset az Eperjesi kerület Kamenica nad Cirochou nevű településén történt.

Az esetet követően a sofőr elhajtott a tett helyszínéről, ám a rendőrségnek végül sikerült kézre keríteni a férfit.

Az elfogásakor csaknem három ezreléket fújt.

A rendőrök a férfit függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolják, és a rendőri fogdák rácsai mögé került. A vád kiegészül még egy hivatalos személy elleni testi sértés bűntettével is. Ráadásként pedig az is kiderült róla, hogy 2019 óta be van vonva a vezetői engedélye.



(noviny.sk)