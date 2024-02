Majdnem minisztert csináltak belőle, most meg lelövetné Matovičék szóvivőjét (VIDEÓ)

Igor Matovič mozgalma elítélte az SNS-es Rudolf Huliak kijelentéseit, aki arról hablatyolt, hogy az egykori OLaNO - azaz a mostani Slovensko - szóvivőjét "szemrebbenés nélkül agyon kellett volna lőni", amikor Matúš Bystriansky Abu-Dzabiban megpróbált kérdéseket feltenni Martina Šimkovičová kulturális miniszternek.

Szinte egész Szlovákia értesült arról, hogy a miniszter asszony a minap az Arab-félszigetre látogatott, hiszen ott lehetőséget kapott arra, hogy megvillogtassa kétes minőségű angoltudását, amin azóta is röhög a fél világ. Pechére azonban a helyszínen tartózkodott Matovičék embere is, és ennek következménye is lett.

A legújabb fejlemény az, hogy az OLaNO-sok azt követelik, hogy Rudolf Huliak mondjon le parlamenti képviselői mandátumáról és adja le fegyvertartási engedélyét. Mindezt azért, mert Šimkovičová pártbeli kollégája, Huliak most arról nyilatkozott, hogy likvidálni kellett volna a Slovensko mozgalom szóvivőjét. Az SNS honatyája arra a videóra reagált ezzel a durva kijelentéssel, amelyen Bystriansky látható, ahogy beszédbe próbál elegyedni az Egyesült Arab Emírségekben szervezett UNESCO konferenciát elhagyó miniszterrel, aki éppen beszállt a kocsijába.

Huliak a kormánypárti E-reportnak beszélt erről a jelenetről, illetve arról, hogy megdöbbentette őt a biztonsági őrök tétlensége, akik hagyták kibontakozni a pártszóvivőt, pedig szerinte "szemrebbenés nélkül le kellett volna lőniük Bystrianskyt". Huliak, akiből négy hónapja Robert Fico majdnem minisztert csinált, a Szlovák Vadászkamara tagja, tehát valószínűleg van fegyvere is.

Szomorú, hogy egy olyan ember a szlovák törvényhozás tagja, aki ilyesmit képes kiejteni a száján. Még rosszabb, hogy fegyvertartási engedéllyel is rendelkezik, ezért birtokolhat és használhat is lőfegyvert. A közelmúltban az egyik prágai egyetemen történt mészárlás bizonyítéka annak, hogy a szavak nagyon gyorsan tettekké változtathatók” – figyelmeztetett ezzel összefüggésben Bystriansky.

(sp)