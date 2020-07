Majský-ügy: Most isszuk meg a levét annak, amit Kočner és Trnka 2004-ben elintézett

Ez volt a reakciója Ján Šanta ügyésznek arra a cselekményre, hogy Jozef Majský, a BMG/Horizont ügy vádlottja ismét nem jelent meg a tárgyalásán, és ismét az egészségi állapotára hivatkozott.

Jozef Majský

Jozef Majskýt két hete a cseh Šumperk kórházában vonta őrizet alá a helyi rendőrség, miután a Legfelsőbb Bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene. Pillanatnyilag folyamatban van ellene a kiadatási eljárás Csehországban.

Majský ügyében másfél év elteltével következett be a mostani fordulat, miután 2019 márciusában a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette a vele szemben folyamatban lévő eljárást, mégpedig azzal az indokkal, hogy súlyos betegsége miatt nem lehet őt bíróság elé állítani. Ügyvédjén keresztül ugyanis rendszeresen orvosi igazolásokat küldött.

Šanta ebbe nem törődött bele, és két alkalommal is a per folytatását kérelmezte, de csak harmadjára járt sikerrel, amikor megváltozott a bírósági szenátus összetétele. Tagjai nem cserélődtek le, csupán januártól Gabriela Šimonová helyett már Alena Šišková lett az elnöke. Ő tűzte ki a tárgyalás időpontjának a mai napot és adta ki Majský ellen az elfogatóparancsot.

Peter Filip, Majský ügyvédje a tárgyalás megnyitása után elmondta, ügyfele azért nem tud részt venni a tárgyaláson, mert épp operáció után lábadozik a kórház urológiai osztályán. Nem adta beleegyezését, hogy távollétében tárgyaljanak, és jelezte, hogy a következő tárgyalási időponton már megjelenik.

"Egy 74 éves, idős, beteg emberről van szó" - figyelmeztetett.

Šišková erre felolvasta, hogy az elmúlt három évben hány alkalommal hivatkozott Majský az egészségi állapotára az utolsó pillanatban. A vádlottról készült egészségügyi szakvélemény azonban korábban kimondta, hogy Majský nem igényel kórházi kezelést.

Šanta ennek kapcsán megjegyezte, hogy Majský állapota most is, mint mindig, azután kezdett szenzációs módon rosszabbodni, hogy kitűzték a tárgyalás időpontját. Az ügyész szerint mindössze obstrukcióról van szó. Szavai szerint Majský saját sofőrrel jár a Pozsonytól 262 kilométerre lévő Šumperkbe, és probléma nélkül abszolválta a kihallgatását Ostraván. "Csehországi tartózkodási helyének címét nem hajlandó elárulni, de valahol Prábában van. Most isszuk meg a levét annak, amit Marian Kočner és Dobroslav Trnka 2004-ben elintézett"

- fogalmazott Šanta, emlékeztetve a köztük lezajlott és kiszivárgott kommunikációra, mely alapján Kočner kérte annak idején a főügyész Trnkát, hogy engedjék szabadon a vizsgálati fogságból Majskýt, Trnka pedig ezután utasította erre a kassai kerületi ügyészt. Azóta született ugyan egy első fokú dönts, mely során a Specializált Büntető Bíróság 9 évre ítélte őt, de az nem emelkedett jogerőre. Az ítélet ellen benyújtott fellebbezésről viszont a sorozatos obstrukció miatt képtelen határozni a Legfelsőbb Bíróság.

A tárgyalást július 29-re napolták el.

