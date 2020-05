Május 20-tól Gál Tamás a komáromi Jókai Színház igazgatója

Nyitra megye önkormányzata hétfőn megválasztotta Gál Tamást a komáromi Jókai Színház élére. A Jászai Mari-díjas színészt, a Csavar Színház eddigi vezetőjét február végén két jelölt közül választotta ki az önkormányzat pályázati bizottsága, majd ez alapján Milan Belica, az önkormányzat elnöke javasolta kinevezését a színház élére.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A kinevezés már az önkormányzat március végére tervezett ülésén megtörténhetett volna, de az az ülés a járványhelyzet miatt elmaradt. „Most az önkormányzat nagy arányban támogatta Gál Tamás kinevezését” – tájékoztatta a Paramétert Orosz Örs (MKP) megyei képviselő. A jelenlévő 48 képviselő közül 38 szavazott igennel, senki sem ellenezte, hat képviselő tartózkodott, négyen pedig nem szavaztak.

Gál Tamás 5 éves megbízatást kapott

Az önkormányzat az előterjesztés alapján május 20-i határidővel 5 évre nevezi ki az új igazgatót.

„Az előző igazgatót még határozatlan időre nevezte ki az önkormányzat, ez okozta, hogy Tóth Tibor 17 évig irányította az intézményt –

magyarázta Orosz. - Tavaly született egy politikai döntés, hogy ezentúl úgy, ahogyan például az iskolaigazgatók esetében is működik, öt éves időtartamra nevezzük ki az igazgatót.”

A koronavírus miatt online-tevékenységgel készülnek

Gál Tamás hivatalosan még nem értesült a kinevezése megszavazásáról, de már készül az intézmény irányítására. „A koronavírus minden színház életének a forgatókönyvét átírja, ezzel mi is így vagyunk - mondta a Paraméternek Gál Tamás. -

Elsősorban látnom kell, hogy mik a gazdasági lehetőségeink, egyben fel kell készülnünk a járvány utáni időszakra, kész műsortervvel kell rendelkeznünk.”

A kinevezési folyamat elhúzódása miatt csak most tud tárgyalni a műsorterv részleteiről. „Már holnap ülésezni fog a színház szakmai tanácsa – tájékoztatott hétfőn Gál. – Ezzel megkezdődik a szakmai munka. Azt most még senki sem tudja, hogy a próbák mikor kezdődhetnek. Addig is folytatjuk az online-tevékenységet, de ennek részleteit is a művészeti tanáccsal akarom előbb megbeszélni.”

A Jókai Színház is az oktatási folyamatot akarja segíteni, szoros együttműködésben az általános és középiskolákkal.

- lpj -