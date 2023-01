Május 27., június 24. vagy szeptember 30. – szinte minden párt más időpontban tartaná a parlamenti választást

A parlament az alkotmány szerdai megváltoztatása után ma (csütörtök) megkezdte a választási ciklus lerövidítéséről szóló határozat vitáját. A volt kormánypártok képviselői által benyújtott javaslatban szeptember 30-a szerepel a parlamenti választás időpontjaként, az ellenzék azonban két másik időpontot is javasol. A Smer már májusban, a Hlas júniusban tartaná a választást. Az azonban már biztos, hogy a szavazás a javaslatról jövő héten kedden, január 31-én lesz, vagyis a köztársasági elnök által megszabott utolsó napon.

Fotó: TASR - illusztrációs felvétel

A szerdai, eredményes alkotmánymódosítás után, amely lehetővé tette a választási ciklus lerövidítését, a parlament már csütörtökön megkezdte az előrehozott választásokról szóló határozat vitáját.

Ezt a határozatot is 90 képviselőnek kellé elfogadnia, akárcsak az alkotmánymódosítást, ezért a volt koalíciós pártok által benyújtott változat elfogadására van a legnagyobb esély.

Az OĽaNO, a Sme rodina, a Za ľudí és az SaS vasárnapi megállapodása alapján a parlamenti választások szeptember 30-án lesznek, ezt a dátumot tartalmazza a pártok képviselői által benyújtott határozati javaslat is.

Sulík: betartjuk a megállapodásokat

Az OĽaNO és az SaS képviselő szerint ők tartják is magukat a megegyezéshez. „Az SaS betartja a megállapodásokat, a képviselőink megszavazzák a határozatot” – jelentette ki Richard Sulík pártelnök. A szeptember 30-i dátum indoklásaként csak annyit mondott, hogy ők szerettek volna ennél korábban tartani a választást, de az OĽaNO csak a szeptemberi határidőt tartotta egyedül elfogadhatónak.

„Nem fogunk asszisztálni Robert Fico hatalomvágyának mielőbbi kielégítésében” – magyarázta a korábbi időpontok elutasítását Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője.

A megállapodás betartását Michal Šipoš is megerősítette. „Biztosítani tudjuk az elfogadáshoz szükséges 90 szavazatot” – jelentette ki az az OĽaNO frakcióvezetője. A sikeres alkotmánymódosítás után a volt koalíció már biztosabb lehet a határozat elfogadásában, mivel a pártok képviselői viszonylag fegyelmezetten megszavazták azt, a határozatra pedig akár néhány ellenzéki képviselő is igennel voksolhat. Igor Matovič pártelnök szerint a határozatot Gyimesi György is megszavazza, aki az alkotmánymódosítást elutasította.

Az OĽaNO képviselőihez sorolhatjuk a frakcióból kivált Polgári Demokratikus Platform (ODP) 11 képviselőjét is. „Készek vagyunk támogatni a szeptemberi választásokat, és bízunk benne, hogy addig a demokratikus pártok meg tudnak erősödni” – jelentette ki szerdán Kristián Čekovský, a platform egyik képviselője.

A Sme rodina bármit megszavaz

A Sme rodina kicsit kilóg a koalícióból, Boris Kollár az időpont kérdésében közelebb áll az ellenzékhez.

„Megszavazzuk a májusi, a júniusi és a szeptemberi időpontot is, és amelyik megkepja a szükséges támogatást, az lesz a választási időpont” – jelentette ki szerdán Kollár.

A négy pártnak eredetileg 95 szavazata volt a ciklus kezdetén, ebből 92 szavazta meg szerdán az alkotmány módosítását, a pártok képviselői bíznak benne, hogy ez a többség meglesz jövő héten kedden, az este 5-re tervezett szavazáskor is.

Fico: Levadásszák az ellenzéket

Sem a Smer, sem a Hlas, sem pedig a szélsőséges képviselők nem tartják elfogadhatónak a szeptember 30-i időpontot. Szerintük ugyanis a decemberben leváltott kormány túlságosan sokáig irányítaná az országot.

„Képzeljék el, mi lenne itt, ha decemberben a Smer-kormánytól vonják meg a bizalmat, és mi még 10 hónapig akarnánk irányítani az országot” – festette le a fordított helyzetet Robert Fico.

Szerinte a kormány arra akarja kihasználni az időt, hogy minél több pénzt „ellopjon”, illetve „levadássza az ellenzék képviselőit a rendőrséggel”.

„Nincs semmilyen elfogadható magyarázatuk arra, hogy miért szeptember 30-án legyen a választás. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk, ezért május 27-ét javasoljuk” – jelentette be Fico a parlamenti felszólalásában.

A párt néhány napja még egy héttel korábbi, május 20-i időpontot javasolta a választás dátumául.

Hlas: legyen inkább június 24.

A szeptembert a Hlas is elfogadhatatlannak tartja. Peter Pellegrini és pártjának képviselői ugyan szerdán tartózkodtak az alkotmánymódosításról szóló szavazáskor, de csak ezért, mert az nem tartalmazta, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a választási ciklus. „Annak örülünk, hogy végre vége lehet ennek a szenvedésnek, legalább parlamenti határozattal kiírható lesz az előrehozott választás” – jelentette ki Pellegrini. A párt egy harmadik időpontot javasoil.

„A Hlas nevében módosítási javaslatot nyújtok be, azt fogom javasolni, hogy a parlamenti választás június 24-én legyen” – mondta Pellegrini azzal, hogy nem érti, miért kellene szeptember 30-ig várni a választással.

Azt azonban nem zárta ki, hogy a szeptemberi választást is megszavazzák, ha az ő júniusi javaslatukat elveti a parlament. „Erről még tárgyalni fogunk a pártban” – mondta Pellegrini. Ő megpróbált volna tárgyalni az SaS-szel is a korábbi időpontról, de erre Sulíkék nem voltak hajlandók.

Az ellenzék – ahogyan az az alkotmánymódosításról szóló szavazás is megmutatta – 55-58 vokssal rendelkezik. A Sme rodina ugyan bármilyen időpontot megszavazna, de ez csak plusz 17, vagyis összesen 75 szavazat. Az SaS 20 szavazata nélkül tehát nincs meg a szükséges 90 szavazatuk.

- lpj -