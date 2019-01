A májusi hoki-vb-ig csak kitakarítani, de felújítani nem tudják a pozsonyi Főállomást

A Főállomás felújítását még a májusi jégkorong-világbajnokság előtt be akarták fejezni. Érsek azonban szerdán azt állapította meg, hogy májusig csak egy versenypályázatot írnak ki a világítás, takarítás és a vécék biztosítására.

„Nézzük normálisan, józanon, hogy mit lehet májusig győzni” – jegyezte meg Érsek, aki szerint csak a munkálatok első szakasza valósítható meg, vagyis a Főállomás kitakarítása.

Továbbá megállapította: a felújításhoz szükséges 2,8 millió euró megvan, de nem akar pályázatot kiírni, hogy az állomás körül ne legyen vasállványzat. „Az a véleményem, hogy ha levesszük az épület pléhből készült elemeit, akkor egy szép, régi épület fog megmutatkozni, amely mindig is ott volt” – véli Érsek.

Matúš Vallót, Pozsony újonnan megválasztott főpolgármesterét egyáltalán nem lepi meg, hogy a Főállomás nem készül el májusig. A kormány képviselőinek, illetve a korábbi főpolgármesternek, Ivo Nesrovnalnak a tavaly augusztusi kijelentéseit ezzel kapcsolatban egyébként is csak választási ígéretnek tekintette.

Szerinte a szégyenteljes küllemű Főállomás problémáját csak a komplex rekonstrukció oldhatná meg, ami magába foglalja az állomás előtti tér felújítását is, ehhez pedig egy nyílt architektonikai pályázatra volna szükség. "Meggyőződésem, hogy a pozsonyiak nemcsak egy olyan állomást szeretnének, amely miatt kevésbé szégyenkezhetnek, de olyat, amire büszkék is lehetnek. E célból pedig kész vagyok a tárgyalásra a közlekedésügyi miniszterrel és a Szlovák Vasutak képviselőivel is" - szögezte le.

