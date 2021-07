Makó Ficóval találkozgatott, aki különféle feladatokkal bízta meg

Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője tavaly Robert Ficóval, a Smer elnökével találkozgatott, aki különféle feladatokkal bízta meg.

Fotó: TASR

Makó ezt pénteken árulta el az újságírók előtt a Specializált Büntetőbíróságon. „Amennyiben nem vagyok szavahihető ember vagy tanú, akkor megér egy kérdést, hogy miért találkozgatott velem tavaly nyáron és adott különféle feladatokat” – jegyezte meg Makó. Abban az időben Fico már ellenzéki képviselő volt, Makó pedig már nem volt a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának vezetője.

Mint mondta, már akkor is találkozgatott Ficóval, amikor még miniszterelnök volt. Hogy mit akart tőle a Smer elnöke, Makó nem árulhatta el. Állítása szerint ezekről a találkozókról már több helyen is vallomást tett.

Ľudovít Makó pénteken a Judáš-ügy kapcsán tett vallomást a Specializált Büntetőbíróságon, amelyben a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) egykori tisztviselője, Peter Gašparovič, valamint Ladislav Vičan volt rendőr szerepel vádlottként. A Judáš-ügy vádlottjait korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják, akár 15 évre is rács mögé kerülhetnek. A Denník N azt írja, Gašparovič és Vičan kenőpénzt fogadott el Dušan Bočkay vállalkozótól, csak előlegként 200 ezer eurót. Gašparovičot és Vičant 2020 decemberében vették őrizetbe, azóta is mindketten tagadják bűnösségüket. A Judáš rendőrségi akció során tartóztatták le a korábbi országos rendőrfőkapitányt, Milan Lučanskýt is.



TASR/para