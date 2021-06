A Mamma Mia dalai élőben Dunaszerdahelyen!

A méltán ismert Mamma Mia! c. filmmusical dalait élőben Dunaszerdahelyen - a Csaplár Benedek VMK színháztermében - az ABBASOLUTE zenekar előadásában hallhatjuk június 28-án 19 órai kezdettel. Az előadás 90 perces, hangszeres, élő zenével.

Az ABBASOLUTE a világ legjobb ABBA zenekara. A magyar ABBA együttes a svéd ABBA dalait énekli, a ’70-es és '80 -as évek hangulatát, divatját idézve. Az ABBA együttes 400 millió eladott lemezzel és több, mint 100 dallal írta be magát a zene történelmébe. Az Abbasolute arra törekszik, hogy a lehető legélethűbben adja elő a poplegendák dalait. Talán ezért is nyerhették el az ABBAWORLD-től a legjobb ABBA tribute zenekar címet, az összes többi ország együttesét megelőzve.

Az ABBASOLUTE így hivatalosan is a világ legjobb ABBA tribute zenekara!

Jegyvásárlás: a dunaszerdahelyi elóKONCERT irodában (Kukučín u. 459, a New York étterem és panzió épülete 1. emeletén),

valamint a Csaplár Benedek VMK jegypénztárában folyamatosan

jegypénztárában folyamatosan és a koncert előtt 1 órával a helyszínen is - amíg a készlet tart! Jegyárak: 14 EUR és 15 EUR

Érdeklődés, jegyfoglalás az alábbi telefonszámokon:

+421 905 654 349

+421 908596 996

+421 31 590 0813

Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy az aktuális járványügyi helyzethez igazodva vegyenek részt a koncerten! (Negatív koronavírus teszt, oltási bizonylat, szájmaszk, stb.)

(PR-cikk)