The Man. The Music. The Show - Hugh Jackman dalra fakad, és világkörüli turnéra indul!

Az X-Men-filmek sztárja A nyomorultak és más Broadway-produkciók dalaiból is szemezget a The Man. The Music. The Show. című turnén, amelyen élő zenekar fogja kísérni - írja a BBC hírportálja.

Az alakításáért Golden Globe-díjra jelölt színész P.T. Barnum cirkuszalapítót játssza A legnagyobb showman című musicalben, amelynek zenéjét a Tony- és Oscar-díjas dalszerzőpáros, Benj Pasek és Justin Paul jegyzi.

A kritikusok ugyan nem voltak elragadtatva a filmtől, ám az óriási közönségsiker lett. A zenéje 11 egymást követő hétig uralta a brit albumeladási listát és összesen 21 hétig volt első helyezett, ezzel megdöntve a Szombat esti láz rekordját, mint a leghosszabb ideig listavezető filmzene az 1960-as évek óta.

A The Man. The Music. The Show. című turné 2019 májusában kezdődik Hamburgban, majd egyebek között Manchesterbe, Londonba és Párizsba megy tovább. A turné észak-amerikai állomásai között szerepel Houston, New York és Los Angeles.

(MTI)