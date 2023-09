Már 600 felett a marokkói földrengés halálos áldozatainak a száma (FOTÓK+VIDEÓK)

További 329 ember megsérült, közülük 51 állapota súlyos.

A földrengés a marokkói Magas-Atlasz-hegységben 18,5 kilométeres mélységben, helyi idő szerint nem sokkal este 23 óra után történt – közölte az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS).

Az epicentrum Marrakéstől mintegy 72 kilométerre délnyugatra volt.

Prayers for those affected in MoroccoMay ALLAH have mercy on all of us. Our hearts are with our brothers and sisters in Morocco #earthquake pic.twitter.com/6XeQkvwvJh