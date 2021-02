Már az SaS is sürgeti Krajčít, hogy tárgyaljon Oroszországgal a Szputnik vakcináról

Az SaS azt akarja, hogy Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter tárgyalásokat kezdjen Oroszországgal a Szputnik vakcináról. A cél, hogy az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) megerősítse, hogy a szer biztonságos és hatásos – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ondrej Šprlák, a párt szóvivője.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Tisztában vagyunk a lakosság oltás iránti igényével, de nagy könnyelműség lenne mindenféle ellenőrzés nélkül elkezdeni beadni a Szputnik vakcinát. Először a legrangosabb szakmai hatósághoz kell fordulni, és lehetővé tenni, hogy felmérje a vakcinázás előnyeit és a szer minőségét" – közölte az SaS.

A Za ľudí ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag olyan vakcinával oltsák a lakosokat, amely átment az Európai Gyógyszerügynökség szigorú ellenőrzésén. A párt rámutatott, hogy törékeny az oltások iránti bizalom. „Nem gyengíthetjük ezt a bizalmat azzal, hogy olyan vakcinával oltjuk be az embereket, amelyet nem regisztráltak az Európai Unióban" - fogalmazott a párt.

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter arra kérte az Európai Bizottságot, hogy azonnal szólítsa fel a Szputnyik-vakcina gyártóit az oltáshoz jóváhagyásához szükséges dokumentumok biztosítására.

„Nem utasítom el a Szputnyikot azért, mert ez egy orosz vakcina. Vannak azonban fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül kerüljön a tagállamokba. Ha eddig minden oltóanyaggyártó megkapta az európai jóváhagyást, nem értem, a Szputnyik ezidáig miért nem kérte a jóváhagyást az EU-ban. Éppen ez a fő oka annak, hogy a Szputnyik körül sok a politikai és a bizonytalanság” – mondta a külügyminiszter a vakcina kapcsán.

Robert Fico, a Smer-SD elnöke szerint az oltás körül kialakult helyzet is a kormány alkalmatlanságát bizonyítja, mivel még mindig csak tárgyal, miközben a magyarok már meg is rendelték a Szputnikot. Fico kijelentette, nálunk politikai témává vált ez a kérdés, pedig a szakértőknek kellene foglalkozniuk vele, az ő dolguk arról beszélni, hogy az orosz vakcina hatásos-e, és hogy ajánlják-e. Fico azt mondta, a miniszterelnök helyében a szakemberek véleményét kérné ki a vakcina hatásosságáról, de arról is, hogy van-e elegendő oltóanyag. Hozzátette: ha a Szputnikot nem Oroszországban gyártanák, másképp állnának hozzá.

Kedden azt javasolta a kormánynak a járványügyi bizottság, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az orosz féllel, és szerezzen be elegendő mennyiségű Szputnik vakcinát, mivel a járványhelyzet súlyosbodik, és nincs elég oltóanyag. A kérdésről csütörtökön tárgyal a kormány. A Za ľudí ellenzi a tervet, Veronika Remišová, a párt elnöke kijelentette, meg kell várni az orosz vakcina Európai Gyógyszerügynökség (EMA) általi vizsgálatának eredményét.



(TASR/para)