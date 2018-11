Már csak két lehetőség közül lehet választani - a BT vagy a BE lesz az új pozsonyi rendszámok betűjele

Kiderült, hogy melyik betűjelek maradnak versenyben az új pozsonyi rendszámok versenyében. Ez a két betűjel a BT és a BE - olvasható a szlovák rendőrség közösségi oldalán.

"Az elődöntőben nem aratott sikert a BD és a BI betűjel, így a döntőben a BT és a BE közül kerül ki a győztes. A nyilvánosság újra szavazhat, s természetesen értesítve lesz mindenki a végeredményről"

- írja a rendőrség.

November 21-ig tart a szavazás.

Az elmúlt hetekben négy betűjel, a BD, a BE, a BI és a BT közül lehetett választani több fordulón keresztül, aztán a BD és a BE "mérkőzött meg", végül a BI és a BT. A BD és a BI nem kerültek be az elődöntőbe.

A jelenlegi BL betűjelet is egy ankétnak köszönhetően választották ki.

TASR/para