Már csak nagyon kevés hiányzik, hogy a Dunaszerdahelyi járás bordóra váltson

Március 15-től, hétfőtől kezdődően még biztosan fekete besrololású marad a Dunaszerdahelyi járás a Covid-automata szerint, ezt már a kormány is jóváhagyta . Ha viszont a mostani hétvégével bezárólag ezen a héten is javulnak a mutatók, március 22-étől már elkerülheti a legrosszabb besorolást.

Érdeklődtünk a Regionális Közegészségügyi Hivataltól, hogy a jövő héttől érvényes fekete besorolást milyen adatok támasztják alá. Vörös Teréztől, az epidemiológiai főosztály vezetőjétől megtudtuk, hogy a 14 napos incidencia az, amely még legutóbb is meghaladta a fekete besorolást eredményező határértéket, tehát az 1600-at, de már alig.

A 14 napos súlyozott incidencia 1711 volt. Ezen belül két hét alatt 116 idős személy esetében állapították meg a fertőzést. Legutóbb ez még nem volt érvényes, de most már elmondható, hogy a kéthetes fertőzöttszám már valójában 1600 alatt maradt, csak az idősekre vonatkozó súlyozás miatt emelkedett ez a szám a határérték fölé.

Ezen a héten hétfőtől szombatig 264 fertőzöttet azonosítottak PCR-tesztekkel (Forrás: NCZI) a Dunaszerdahelyi járásban, egy héttel korábban ez a szám a vasárnap kivizsgált tesztekkel (1 pozitív) együtt 313 volt, azt megelőzően pedig 413, tehát a javulás ezen a téren is érezhető.

A járás települései által szombaton közölt adatok az önkormányzati tesztelésről is jól mutatják, hogy ez a trend nem áll meg. Dunaszerdahelyen szombaton 2 773 tesztből csupán 5 lett pozitív (0,18%), Bősön pedig 1773-ből csak 1 (0,06%). Eközben Albáron, Alistálon, Csallóköznádasdon, Dercsikán, Dióspatonyban, Dunatőkésen, Egyházkarcsán, Felsőpatonyban, Felsővámoson, Nyárasdon, Pódatejeden, Szapon és Vásárúton sem azonosítottak szombaton egyetlen fertőzöttet sem

A Dunaszerdahelyi járás a január végén kezdődött tömeges tesztelési maraton előtt a legrosszabbul állt a szlovákiai járások között, és a Regionális Közegészségügyi Hivataltól kapott adatok is jól illusztrálják, mennyire rossz helyzetből indult ez a régió. február 3-án ugyanis a 14 napos súlyozott incidencia még 3 925, egy héttel később pedig 3 252 volt. Március elejére sikerült ezt a mutatót leszorítani 2168-ra.

Időközben a kórházban ápolt személyek száma is fokozatosan csökkent, és egy héttel korábban még ez is meghaladta a határértéket, Vörös Teréz közlése szerint viszont a jövő hétre érvényes besorolás kapcsán már lement alá, és 100 ezer lakosra 54 kórházi ápolt jutott (összesen akkor 66 volt, de ez a szám napról napra változik). A hétnapos incidencia változásának trendje 0,7-es volt, ami azt jelenti, hogy a fertőzöttszám hétről hétre jelentősen csökken.

Már a legutóbbi esetben is megjósolta a kormány, hogy a fennálló trend számos járásban javulást eredményezhet a besorolásban, Dunaszerdahelyre vonatkozóan konkrétan bordó besorolást jeleztek előre március 22-től. Meg kell jegyezni viszont, hogy az aktuális előírások szerint a bordó járásokban is hét napnál nem régebbi tesztre van szükség például a munkába járáshoz. Ami változást jelenthet, hogy adott esetben már kinyithatnak az iskolák és az óvodák, és átmehetünk a szomszédos (nem fekete besorolású) járásba is a munkán vagy orvoson kívül a természetbe.