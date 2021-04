Már csak ötöt kell aludnunk, és a teraszon ünnepelhetjük az újabb nyitást. Az új járványtörvény meg megszüntetné a kijárási tilalmat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Jövő héttől folytatódik az életünk normalizálódása. Olyan kedvezőek a járványügyi adatok, hogy akár arra az úri huncutságra is be lehet majd fizetni, hogy elmegyünk gyúrni egy konditerembe, utána meg valamelyik teraszon a haverokkal bedobunk legalább egy "kis" sört. Ennyi bezártság és nélkülözés után nehéz elhinni, hogy ezt a fitneszes-teraszos vagánykodást öt nap múlva már büntetlenül megtehetjük. De erről döntött szerdán a kormány, miután kiértékelte, miként hatottak a hazai járványhelyzetre a családokat mozgásba hozó húsvéti ünnepek. Aránylag minden okénak tűnik, egyre kevesebb a kórházban ápolt páciensek száma, és már egy hete PCR-rel keresve sem találnak napi ezernél több fertőzöttet. Ahogy a kormányfő mondja, "ez egy fontos mérföldkő, amelyet elértünk", de a miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy továbbra is tartsuk be a járványügyi előírásokat. Szinte megható az az egy húron pendülés, amit a hetekig tartó civakodás után mutat a négypárt kormánykoalíció. Persze, ennek a nagy összhangnak az egyik feltétele az, hogy most jó híreket lehet közölni. A másik meg az, hogy a szputnyikozásba menekülő Igor Matovičot sikerült lecsitítani, amihez bizonyára a csehországi események is hozzájárultak, de erről még később szót ejtünk.

Járványtörvény kell a kijárási tilalom ellen

A mai kormányülésen szóba került egy új jogszabály is, ízlelgessük azt, hogy "járványtörvény". Eduard Heger kormányfő szerint ennek az új szabálygyűjteménynek - amellyel ki lehetne váltani a szükséghelyzet kihirdetését - a hónap végéig kell elkészülnie. Amennyiben ez az új törvény lépne életbe, végre megszűnne az este 8-tól érvényes kijárási tilalom, amit most még az érvényes szükséghelyzet tart életben.

Nicsak, kik kapnak Pfizert?

Eközben folyik az oltási kampány is, ami azonban fele annyira sem sikertörténet, mint Magyarországon. A beoltottak számát tekintve éppen csak az egymillióhoz közelítünk a magunk visszafogott tempójában. Bezzeg a minisztereink többsége már védettséget élvez, nem is akármilyet! Mert bár a szlovák oltási stratégia alapján szinte csak a páciens kora számít, amikor felmerül, melyik vakcinára jogosult. De most kiderült, vannak bizony kivételek: például ha az oltakozni vágyó kormánytag. Akkor mese nincs, ilyen esetben a legminőségibbnek elkönyvelt Pfizert kapja a miniszter, még ha csak egy negyven esztendős személyről is beszélünk. Mert nekik ez jár.

Bomba forma kell a robbantgató oroszok ellen

De még jött el az ideje annak, hogy a fiatal védelmi minisztertől - meg a fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőitől - irigyeljük a legjobb cuccot, éppen most, amikor bomba formában kell lenniük a fiúknak. Hiszen egyre többet tudhatunk meg arról, milyen fenyegetést jelent számunkra az orosz nagyhatalmi gőg. Ebben a hét éve történt morvaországi robbantás miatt a múlt szombaton kipattant cseh-orosz konfliktusban észnél kell lenni, hogy helyt tudjunk állni a hamis hírek, a fakenewsok gyártásának bajnokával, a titkosügynökeivel fél Európát terrorizáló Moszkvával szemben.

Nem áll jól a titokgóré szénája

Na de pont ebben a helyzetben van az, hogy a szlovák titkosszolgálat éléről meg hiányzik a vezér, hiszen március első felében a rendőrség lekapcsolta a SIS igazgatóját, a korrupcióval vádolt Vladimír Pčolinskýt. Hogy ez ne legyen elég, szerdán jött a hír, hogy a titokgórét egy újabb ügyben gyanúsították meg. Éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne a hazai titkosszolgálatok normális működésére.

Látták, hogy Kočner szemésznél járt

A fapados, "lakossági" titkosszolgálatok viszont remekül működnek. A Markíza televízió szerkesztősége kapott is az egyik nézőjétől egy friss felvételt, melyen azt látni, hogy Marian Kočnert a börtönőri testület állig felfegyverkezett tagjai kísérik ki egy optikustól. Nincs nagyobb baj, a minden lében kanál üzletembert csupán egy úgynevezett szemfenékvizsgálatra szállították egy galgóci látszerészhez. Reméljük, Kočner hosszú börtönévei alatt sok mindent szemrevételezhet még.

Vége a Storck-korszaknak

Közben a DAC drukkerei meg csak törölgethetik a szemüket, hogy jól látták-e a hírt, miszerint távozik a dunaszerdahelyi klub vezetőedzője, Bernd Storck. Ugyanis a fociklub a német szakemberrel közös megegyezéssel szerződést bontott, és most átmenetileg a másodedző irányítja majd a csapatot.

Sidó Árpád