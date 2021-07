Már elkezdődött a járvány harmadik hulláma

- mondta Pavelka.

A szakember elmondta, a delta variáns súlyosabb megbetegedést okoz már fiatalabbaknál is. A korábban, az Egyesült Királyságban azonosított alfa változathoz képest a kórházi kezeléssel járó súlyos betegség kockázata nagyjából megduplázódott

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint járványtani tanulmányok eredményei támasztják alá, hogy a védőoltás a leghatékonyabb védekezés a delta variáns ellen - tette hozzá. Rendkívül fontos azonban, hogy a második oltást is beadják.

Az egészségügyi tárca megerősítette, hogy felkészült a COVID-19 járvány harmadik hullámára.

„A kórházak készen állnak arra, hogy szükség esetén átalakítsák kapacitásaikat a COVID-betegek fogadására, a minisztérium pedig aktívan dolgozik a lakosság oltásán. Többféle lehetőség is van: a kórházakban lévő oltóközpontokban, a nagy kapacitású oltóközpontokban, egyes cégekben, a körzeti orvosi rendelőkben is lehet kérni az oltást, de mobil oltócsoportok is részt vesznek a munkában"