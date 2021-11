Már Európában van az omikron szupervariáns, a WHO aggasztónak nevezte

Belgiumban kimutatták a koronavírus új, a Dél-afrikai Köztársaságban felfedezett variánsát, ami miatt a belga kormány a térségből érkező utazókra vonatkozó korlátozásokra készül, egyben újabb megszigorító intézkedéseket vezet be a járvány megfékezésére - közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap pénteken.

Fotó: AP/TASR

Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter pénteken közölte, hogy a koronavírus minden eddiginél fertőzőbbnek tartott új, B.1.1.529 kódjelű, omikronnak elnevezett változatának eddig egy pozitív esetéről tudnak Belgiumban. A fertőzést egy külföldről hazatérő utas november 22-én végzett vírustesztje mutatta ki - tette hozzá.

Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken tartott sajtótájékoztatóján közölte: a belga kormány új korlátozásokat szándékozik bevezetni a dél-afrikai térségből érkező utazók számára. Ezek között 10 napos kötelező karantén, a nem belga állampolgárok, vagy az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkezők esetében pedig beutazási tilalom szerepel. A belga miniszterelnök nem részletezte, hogy a beutazási korlátozás mely országokból érkezőket érinti.

De Croo egyúttal a koronavírus-járvány megfékezését célzó újabb és szigorúbb szabályok azonnali hatályú bevezetését jelentette be. Közölte: a bárok és éttermek reggel 5 és éjjel 23 óra között lehetnek nyitva, fogyasztás csakis asztalnál ülők számára engedélyezett. Az éjszakai szórakozóhelyek, diszkók és tánctermek bezárnak. A zárt térben tartott nyilvános rendezvényeken csakis ülőhelyek engedélyezettek, korlátozott létszám és a látogatók védettségi igazolványának felmutatása mellett. Ez a szabály érvényes az esküvők és temetések esetében is. A rendelkezés a magánlakásokban tartott találkozókra nem vonatkozik. A szabadtéri nyilvános rendezvények létszámkorlátozás, valamint a távolságtartásra vonatkozó szabály betartása mellett lehetségesek. Sporteseményt zárt térben csakis közönség nélkül tarthatnak, de a 18 év alatti sportolókat a szüleik elkísérhetik. Az iskolákban ismét kötelező lesz a maszkviselés, rendszeresen szellőztetni kell, és gyakran kell koronavírus-tesztet végezni mind a diákoknak, mind az oktatóknak. A távmunkára vonatkozó szabályok szerint a munkavállalók hetente egyszer mehetnek be a munkahelyükre, december 19-től pedig legfeljebb kétszer. A 65 év felettiek, az egészségügyi dolgozók, az immunhiányos betegek, valamint az egydózisú Johnson & Johnson vakcinával beoltottak emlékeztető oltása után a lehető leghamarabb, a teljes belga lakosságnak további adag védőoltást kell kapnia - tette hozzá a belga kormányfő.

Aggasztónak minősítette a WHO az új dél-afrikai variánst

Aggasztónak minősítette pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az új variánst, amely a WHO szerint gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest.

Az adatokat felülvizsgáló független szakértők zárt ajtók mögött tartott gyűlését követően kiadott közlemény szerint a variáns nagyszámú mutációval rendelkezik, amelyek közül egyesek "aggodalomra adnak okot". A szöveg szerint az előzetes bizonyítékok alapján az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a többi, szintén aggodalomra okot adó variánshoz képest.

A WHO közlése szerint a jelenlegi PCR-tesztek képesek azonosítani az omikron vírusvariánst.

A hivatalosan B.1.1.529 megjelöléssel nyilvántartott omikronon kívül a SARS-CoV-2 koronavírus további négy variánsát tartják még számon aggodalomra okot adó mutációként, mivel a korábbi vírusváltozatokhoz képest veszélyesebbek, fertőzőbbek, halálosabbak vagy kevésbé lehet hatásos ellenük a védőoltás.

Az először a Dél-afrikai Köztársaságban azonosított variáns nyomán az Európai Unió (EU) és Nagy-Britannia szigorított a határellenőrzésen, miközben a tudósok próbálják megállapítani, hogy az új variáns ellenáll-e a védőoltásoknak.

Hasonló lépéseket tett később az Egyesült Államok és Kanada is. Joe Biden amerikai elnök közölte: az Egyesült Államok megtiltja a jövő héttől a beutazást nyolc afrikai országból - a Dél-afrikai Köztársaságból, Botswanából, Zimbabwéből, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniből, Mozambikból és Malawiból - a variáns miatt. A legtöbb, amerikai állampolgársággal nem rendelkező személynek, aki az elmúlt 14 napban járt ezekben az országokban, nem engedik a beutazást.

Jean-Yves Duclos kanadai egészségügyi miniszter szintén pénteken bejelentette, hogy megtiltják a beutazást hét afrikai országból, a Dél-afrikai Köztársaságból, Botswanából, Zimbabwéből, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniből és Mozambikból.

Mindazonáltal Christian Lindmeier, a WHO szóvivője óvatosságra intett a beutazási tilalmak elhamarkodott bevezetésével szemben. "A WHO azt javasolja, hogy az országok továbbra is kockázatalapú és tudományos megközelítést alkalmazzanak az utazásra vonatkozó intézkedések bevezetésekor" - mondta.

A szóvivő szerint néhány hétbe telhet, míg megállapítják, hogy a variáns milyen mértékben terjed, illetve mennyire hatásos a kezelés és a védőoltások vele szemben. Lindmeier szerint az emberek lehetőleg hordjanak maszkot, kerüljék a nagyobb összejöveteleket, szellőztessék a szobákat, és tartsák tisztán a kezüket.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója méltatta a dél-afrikai egészségügyi hatóságokat azért, hogy sikerült észlelniük az új variánst. A WHO szerint az elmúlt hetekben - miközben az új változatot azonosították - meredeken emelkedett az újabb koronavírus-fertőzöttek száma a Dél-afrikai Köztársaságban. A vészhelyzeti igazgató mindazonáltal szintén óvatosságra intett az elhamarkodott intézkedésekkel kapcsolatban.

(MTI)